毎日の「ちょうどいい」を形に。18リットルの軽快さが生む、自由なフットワーク【ニューバランス】のリュックがAmazonに登場中‼
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小物の迷子、もうさせない。付属の小物入れと多彩なポケットが叶える究極の整理術【ニューバランス】のリュックがAmazonに登場!
日常のあらゆるシーンに溶け込み、使うほどに手放せなくなる。そんな「究極のベーシック」を体現したバックパックが登場した。普段使いに最も適した18リットルの容量は、必要なものをしっかり収めつつ、街中を軽やかに移動できる絶妙なサイズ感を実現している。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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素材には、日々のハードな使用にも耐えうる高耐久な生地を採用。流行に左右されないシンプルなデザインと相まって、数年先まで長く愛用できる一足に仕上がっている。機能面での白眉は、充実したポケット配置だ。サイドポケットには折りたたみ傘や500ミリリットルのペットボトルをスマートに収納可能。さらに、カギやミントタブレットといった「バッグの中で迷子になりがちな小道具」を収納できる専用の小物入れが付属しており、必要な時にサッと取り出せる快感を提供する。
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背負った時のシルエットはカジュアルでありながら、その中身は驚くほど機能的。メインルーム以外にも多数のポケットが計算された位置に配置されており、デジタルガジェットから日常の必需品まで、すべてに「定位置」を与えることができる。
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特別な日だけでなく、何気ない毎日をより快適でスマートなものに変えてくれる。このバックパックを背負うたび、あなたの足取りは今よりもっと軽やかで、自信に満ちたものになるだろう。
小物の迷子、もうさせない。付属の小物入れと多彩なポケットが叶える究極の整理術【ニューバランス】のリュックがAmazonに登場!
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