オフロードの力強さを、日常の快適さに。どんな路面も味方にする圧倒的なグリップ力【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
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比類なきフィット感とクッション性。アイコニックな姿のまま、機能は未来へと進化【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ニューバランスの歴史の中で最も愛されてきたアイコニックモデル「574」。その完成されたデザインラインを忠実に守りながら、現代のテクノロジーで走行性能を飛躍的に高めたのが「ML574」だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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もともとは悪路走行を想定したオフロード対応モデルとして誕生した背景を持ち、その安定感とグリップ性の高さには定評がある。今回のアップデートでは、足を包み込むようなフィット性と、着地時の衝撃を優しく吸収するクッション性をさらに強化した。不整地から舗装路まで、あらゆる路面状況において、足裏全体で地面を捉える確かな接地感を体感できる。
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クラシックな風格を漂わせながらも、内部構造は最新の歩行メカニズムに基づいて再設計されている。長時間の着用でも疲れにくく、履き口のホールド感も向上したことで、日常生活におけるあらゆる動きをスムーズにサポートする。
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普遍的な美しさと、プロ仕様の機能性が融合したこの一足は、あなたの歩みをより力強く、そしてどこまでも軽やかに変えてくれる最高の実用品だ。
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