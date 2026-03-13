¥³¥ß¥Ã¥¯Ìó240ºý¤òÈþ¤·¤¯À°Îó¡£¥¹¥ê¥à¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤ËÈë¤á¤¿¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¡Ú»³Á±¡Û¤ÎËÜÃª¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
¥Ï¡¼¥É¥«¥Ð¡¼¤â¼½ñ¤â¡¢¥¸¥ã¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¡£¶õ´Ö¤òÅý°ì´¶¤ÇËþ¤¿¤¹¡¢ÀöÎý¤ÎÊÉÌÌ³èÍÑ¡Ú»³Á±¡Û¤ÎËÜÃª¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
»³Á±¤ÎËÜÃª¤Ï¡¢Éô²°¤Î¹¤µ¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¼ýÇ¼ÎÏ¤òÇÜÁý¤µ¤»¤ë¡¢µæ¶Ë¤Î¥¹¥ê¥àÀß·×¤ò¸Ø¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥é¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¡£±ü¹Ô¤¤Ï¤ï¤º¤«17¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤È¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥«¥é¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÌóÈ¾Ê¬¡£¶¹¤¤ÄÌÏ©¤ä¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¤â°µÇ÷´¶¤òÍ¿¤¨¤º¡¢¶õ´Ö¤ò¹¡¹¤ÈÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡£
¥¹¥ê¥à¤Ê³°´Ñ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤ÂçÍÆÎÌ¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤À¡£6ÃÊ¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥³¥ß¥Ã¥¯ËÜ¤òÌó240ºý¡¢Ê¸¸ËËÜ¤Ê¤éÌó180ºý¡¢DVD¤Ê¤éÌó216Ëç¤â¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Çö·¿¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ï¡¼¥É¥«¥Ð¡¼¤ä¼½ñ¤Ê¤É¤Î¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë½ñÀÒ¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¼ý¤Þ¤ëÀäÌ¯¤Ê¥µ¥¤¥ºÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¢½ñ¤òÁª¤Ð¤ºÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¡£
Æ±¤¸¥«¥é¡¼¤ÇÊ£¿ôÊÂ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇÈ÷¤¨ÉÕ¤±¤Î²È¶ñ¤Î¤è¤¦¤ÊÅý°ì´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Éô²°Á´ÂÎ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢À¤ò³ÊÃÊ¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ËÜÂÎ¤Ï·ÚÎÌ¤«¤Ä´è¾æ¤Ç¡¢¿ô¥¥í¥°¥é¥àÃ±°Ì¤Î½Å¸ü¤Ê½ñÀÒ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤â°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡£
»¶¤é¤«¤ê¤¬¤Á¤ÊËÜ¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¡¢°ì²Õ½ê¤ËÀ°Á³¤È½¸Ìó¤¹¤ëÁÖ²÷´¶¡£½»¤Þ¤¤¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢²÷Å¬¤ÊËèÆü¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢º£¤¹¤°¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤°ìÉÊ¤À¡£
