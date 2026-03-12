【宅配】スーパーの“買い物便”は往復40分で運んでたったの数百円…でも感謝の声に「仕事とは何か」を考えさせられる【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
宅配業者に勤務していたころ、スーパーでお客さんが買った物をその日に届ける「買い物便」の仕事があったという。ただでさえ時間がない中、1箱数百円で水やお米など重いコンテナを運ぶのは採算が取れないと不評だった。そんな宅配業者の裏側を描いたゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんの「運び屋ゆきたの漫画な日常」より「スーパーの宅配便」を紹介するとともにゆきたさんに話を聞く。
「運び屋ゆきたの漫画な日常」シリーズより本作「スーパーの宅配便」は、作者のゆきたこーすけさんが、スーパーで買ったものを自宅までその日のうちに届けるサービス“買い物便”の委託を受けていたときの話を描く。“買い物便”は、スーパーの集荷担当者から該当する配達ドライバーに、荷物がある旨を連絡する仕組みで、ドライバーは連絡が入るとすぐに営業所まで荷物を取りに行き、時間内に購入者へ届けることになっている。
時間的に大変だったと当時を振り返るゆきたさんは「僕の場合は片道20分くらいかかったかと思います」と語る。ほかのドライバーは、「ただでさえ時間がないのに、やってられないよね」という不満や、1箱数百円と採算の取れない配達料金なこともあり「やめちゃえばいいんだよ」と、不評だったそう。しかし、“買い物便”の多くは、お年寄りの利用率が高く、「自分で持ち帰るのが大変な重い荷物が多くて、特にペットボトルのお水やお茶、お米が多かったです」と教えてくれた。
また、「正直大変な仕事だったのですが、『これがないと買い物できない』なんてお年寄りのお客さんに言われると、やっぱり必要な仕事なんだなと思いました。配達員をやっていて1番うれしいのは、お客さんに感謝されたときじゃないかと思います」とゆきたさん。
会社としては利益がないと困るが、移動手段が限られているお年寄りには欠かせない存在だ。立ち位置が変わると大事なものは変わる…少し考えさせられる本作、ぜひ読んでみて。
取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)
