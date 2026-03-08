名古屋PARCOでちいかわワールド大満喫！全国3店舗目となる「ちいかわ焼き」が東海エリアに初上陸!!
大人気キャラクター「ちいかわ」の世界観を楽しめる「ちいかわ焼き」専門ショップが、2026年3月17日(火)、名古屋PARCO西館地下1階にオープンする。横浜、幕張に続く全国3店舗目で、東海エリアでは初登場となる。オープン記念として、名古屋PARCO店限定の味が登場するほか、ちいかわ焼きショップでしか購入できないオリジナルグッズも多数展開される。
「ちいかわ」は、イラストレーター・ナガノさんがXで発表した作品を原点とする大人気コミックシリーズ。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
書籍「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ」(講談社)は現在8巻まで刊行され、2022年4月からはテレビアニメがフジテレビ系「めざましテレビ」内で放送中。2026年夏には『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の公開も控えている。「ちいかわ」の世界はコミックやアニメにとどまらず、グッズ、コラボカフェ、企業タイアップなど多方面へ広がり、国内外で幅広く展開されている。
■寝そべり姿で存在そのものがかわいい！「ちいかわ焼き」
名古屋PARCOが行っている2026年春のリニューアルの一環として誕生する「ちいかわ焼き名古屋PARCO店」で味わえるのは、ちいかわ、ハチワレ、うさぎの形をした和スイーツの「ちいかわ焼き」。ふわふわで優しい甘さの生地でたっぷりのあんやクリームを包み込み、店内で毎日1個ずつ丁寧に仕上げる焼き菓子は、各2フレーバー、全6種類の味をラインナップ！
定番は、北海道産小豆を100%使用し、甘さ控えめに炊き上げた「小倉あん(ちいかわ)」。カスタードをベースに北海道ミルクで仕上げたバニラビーンズ入りの「クリーム(ハチワレ)」。カカオのコクをミルクでまろやかにした「チョコレート(うさぎ)」の3種類。
名古屋PARCO店限定は、甘酸っぱい果肉入りのとちおとめクリームにミルクを入れてマイルドに仕上げた「いちご(ちいかわ)」、大粒小豆のあんこに北海道産バターを入れて仕上げ、ふんわりと広がるバターの香りとコクが楽しめる「あずきバター(ハチワレ)」、フランス原産カマンベールチーズパウダーを使った、ほんのり塩味でコクのあるクリームの「チーズ(うさぎ)」の3種類。
いずれのフレーバーも見た目はペタンと寝そべった姿を立体的に表現。そのフォルムのかわいさも評判で、裏面にはしっぽも！「丸っこい見た目がたまらない！」「かわいすぎて食べられない！」との声が続出している。
■ちいかわ焼きはセット販売のみ
購入制限は1人につき最大で6個まで(3個セット×2、もしくは6個セット×1)。それぞれかわいいボックスに詰めてもらえるので、お土産やプレゼントにもピッタリだ。
●Aセット[3個](1050円)
小倉あん(ちいかわ)、クリーム(ハチワレ)、チョコレート(うさぎ)
●Bセット[3個](1050円)
いちご(ちいかわ)、あずきバター(ハチワレ)、チーズ(うさぎ)
●Cセット[6個](2100円)
小倉あん(ちいかわ)、クリーム(ハチワレ)、チョコレート(うさぎ)、いちご(ちいかわ)、あずきバター(ハチワレ)、チーズ(うさぎ)
■購入するには入店予約をしよう！
「ちいかわ焼き」を購入するには、入店の予約が必須。抽選予約の申し込みは、「ちいかわ焼き」公式X(旧Twitter)をチェック。予約は入店を約束するもので、希望商品が必ず購入できるものではないこと、あらかじめ注意しておこう。
※当店は原則「事前予約制」だが、予約不要日は予約なしで来店が可能。
※予約が必要な日は、抽選申込→先着予約の順で事前予約の受付を行う。
※抽選申込は来店日の14日前から受付、7日前に締切り。
※来店日の6日前が抽選日。抽選日の12時から同日夕方頃にかけて当選者にのみメールにて順次お知らせが届く。
※規定人数に満たない、または当選者のキャンセルが出た場合は、来店日の5日前から来店予定時刻の1時間前までで先着予約を受付。
※同じ時間に複数の抽選申込をすることは不可。例えば「4月1日 11時」「4月1日 12時」「4月5日 14時」のように、1人につき、最大3件まで異なる日時に対して申し込むことが可能。ただし、複数を申し込んだ場合でも、当選するのは1件のみ。
※予約不要日は予約手続き不要(当日直接来店)。
■オリジナルグッズも見逃せない！
「ちいかわ焼き名古屋PARCO店」のオープンを記念し、3月17日(火)から新しいオリジナルグッズがちいかわ焼き店全店に登場。3店舗でしか購入できないオリジナルグッズは超貴重！ いずれのグッズも1人各1個までの購入制限がある。種類のあるグッズは、ちいかわとハチワレ、うさぎ、どれを選ぶか迷うところだ。
自分たちの「ちいかわ焼き」を手に、販売スタッフと同じ衣装を着た、ちいかわたちのマスコット「ちいかわ焼き 店員さんなマスコット」(全3種類、各1870円)。ちいかわとハチワレ、うさぎの全3種類。
「ちいかわ焼き」をつまみ食いするうさぎがかわい過ぎる！「ちいかわ焼き 店員さんなおみやげマグネット」(全3種類、各770円)
「ちいかわ焼き 店員さんなチャーム付きアクリルキーホルダー」(全3種類、各770円)は、「ちいかわ焼き」のチャームが付属する、アクキーの王道スタイル。
「ちいかわ焼き」を一生懸命焼いている姿が尊い！「ちいかわ焼き 店員さんなほどよいサイズの巾着」(1320円)。
「ちいかわ焼き ミニのぼり」(1320円)。「ちいかわ焼き」が上下に仲良く並んでいて、なんだかこいのぼりをイメージさせるようなデザインがキュート。
「ちいかわ焼き」は、関東圏の人気たい焼き店「くりこ庵」を運営する「株式会社くりこ」がプロデュースしているので、かわいいだけでなく味も確か！名古屋限定の味も含め、全部の味をコンプリートし、食べ比べするのもおすすめ。
大人気の「ちいかわ」らしく、“入店予約が必須”“予約は抽選式”など、今回も予約困難が予想されるが、当日の空きやキャンセル発生なども気にかけつつ、公式Xをこまめにチェックして入店予約をゲットしよう！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)nagano
