妻の死後に生き生き元気ハツラツな旦那に「なんでぇ！」死神になった妻が大号泣！夫の真意に涙腺崩壊の声続出【作者に聞く】
半年前に死んだ妻・志乃が「死神」になって戻ってきた。鬱になるくらいには落ち込んでほしかったのに元気な夫・進の姿を見て、死神になって魂を取りにきたという。進は「ちゃんと落ち込んでいる」というが、三食ガッツリ食べているし、趣味のキャンプやDIYも続けて人生を満喫しているのはなぜ？10年来の愛妻が死んでも生きる意欲高めな夫が気に入らない創作漫画・早々乃曜七(@kakesichi67)さんの「君の死は」を紹介する。
半年前に亡くなったはずの妻が、死神となって再び現れるという少し不思議な幕開けから始まる本作「君の死は」は、悲しみに沈んでいると思いきや普段通りに暮らす夫・進の姿に戸惑い、「愛が足りない」とまっすぐぶつかる妻・志乃の想いを描いた物語だ。けれど読み進めるうちに、最初に抱いた印象はやわらかくほどけ、切なさの奥にじんわりとした温もりが広がってくる作品に仕上がっている。
作者の早々乃曜七さんは、「『死神に魂を取られないよう頑張っている人間の絵』を最初に思いつきました。『この2人がどういう関係性だったらおもしろいだろう』と考えた結果、死神は妻、人間はその夫という関係性に落ち着きました」と制作のきっかけを明かしてくれた。また、「話が進むにつれ、2人の内面のギャップが出てくるように工夫しました。一見自己中に見える妻が、実は暗い過去を持つ夫にとって救いの存在になっていた、という冒頭の第一印象をひっくり返すような展開にしました」と語り、第一印象が覆る構成へのこだわりも教えてくれた。
読者からは“涙腺崩壊”との声も寄せられているが、「そんなに泣ける話のつもりで描いていなかったので、意外でした」と語る。モーニングで期待賞を受賞した本作については「もっと上を目指したい」と向上心をのぞかせ、「設定はダークでも、悲しすぎないコメディ寄りの作品を描きたい」と今後の目標も明かしてくれた。
強く求める妻と、静かに想い続ける夫。その愛のかたちには、きっと読む人の心にそっと問いかけるなにかがあるはずだ。ぜひ本作を読んで欲しい。
取材協力：早々乃曜七(@kakesichi67)
