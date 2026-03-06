ÀÖ¤óË·¤òÇØÉé¤¤¡¢¸ª¤Ë¿©¤¤¹þ¤àÉ³¤ÎÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é²È»ö¤äÇÀºî¶È¤ËÎå¤ó¤ÀÍÄ¾¯´ü¡£ÍÜ»Ò¤È¤·¤Æ¤Î¶ìÏ«¤òÄÌ¤·ÇÝ¤Ã¤¿¡Ö¼þ°Ï¤Ø¤Î¿¼¤¤ÇÛÎ¸¡×¤È¤Ï¡©¡Úºî¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¡Û
¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ö¥í¥°¡Ö¤æ¤Ã¤Ú¤Î¤æ¤ëÌ¡²è¥Ö¥í¥°¡×¤äInstagram(@yuppe2)¤Ç¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è²È¤Î¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢2021Ç¯12·î¤«¤é¼¹É®¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¤¬ÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡Ù¤Ï´°·ë¸å¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤¬È¯Çä¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¶¶ø¤Ë¤¤¤è¤¦¤È¤â¡¢¿Í¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤È¤¤¤¦¥¥è¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¹¤´¤¯»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤¨¤ë¥¥è¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¡¢´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤Ê¤É´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÏÃÂê¤Î¡Ø¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¤¬ÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤ÎÁÄÊì¡È¥¥è¤µ¤ó¡É¤ÎÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤Î¼ÂÏÃ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢Éã¤òË´¤¯¤·¡¢½ÇÊìÉ×ÉØ¤Î¤â¤È¤ØÍÜ»Ò¤Ë½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¥è¡£¤½¤³¤«¤é¡¢°ÕÃÏ°¤Ê½ÇÊì(ÍÜÊì)¤Î¡Ö²ÈÄíÆâ¤¤¤¸¤á¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª½ù¡¹¤Ë²È»ö¤äÈª»Å»ö¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤ÀÍÄ¤¤¥¥è¤Ë¤È¤Ã¤Æ²á¹ó¤ÊÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¡Ä¡£
¡½¡½ºîÃæ¤Ç¤Ï¥¥è¤µ¤ó¤¬²È»ö¤ä°é»ù¤ò¤·¤Ê¤¬¤é·üÌ¿¤ËÈª»Å»ö¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò´èÄ¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥è¤µ¤ó¡£¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤«¤é¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥¥è¤µ¤ó¤ÎÀ¨¤µ¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¥è¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤Ä¤â²¿¤«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤È¤°Ê³°¡¢²£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¡¢»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Äí¤ÎÁð¤à¤·¤ê¤â¡¢¤â¤¦¹âÎð¤À¤«¤é¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö»¨Áð¤Î¼ï¤¬Íî¤Á¤¿¤é¡¢ÍèÇ¯¤Þ¤¿Áð¤à¤·¤ê¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éÂ©»Ò¤¿¤Á¤¬ÂçÊÑ¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤á¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Ä¤âÀè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¤³¤È¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áòµ·¤ÇÃå¤ëÉþ¤äÉÛÃÄ¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤â¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ä¤µ¤ì¤ë²ÈÂ²¤¬º¤¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼þ¤ê¤Ø¤Î¿¼¤¤ÇÛÎ¸¤³¤½¤¬¡¢ÁÄÊì¤ÎÀ¸¤¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ê¤Î¤À¤È»ä¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ËÜºî¤Ë¤ÏÀ¹¤ê¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥¥è¤µ¤ó¤«¤é¤ªÊ¹¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤äµÕ¤Ë¥¥è¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¥è¤Ï¡¢¼ã¤¤º¢¤Ë»õ²Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ãî»õ¤¬°²½¤·¤Æ¤â¡¢É×¤«¤é¡Ö¼£ÎÅÈñ¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢30Âå¤ÇÁíÆþ¤ì»õ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¼ÂÇ¯Îð¤è¤ê¤âÏ·¤±¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Ä¤é¤¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤±¤ì¤É¤âÁÄÊì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÅØÎÏ¤ä¶ìÏ«¤ò·è¤·¤Æ¿Í¤Ë¸ì¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤ì¤À¤±¿Ô¤¯¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¸ùÀÓ¤ò¸Ø¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÊô»Å³èÆ°¤ä¡¢±¢¤Ç»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿²ÈÄí¤ä»Å»ö¤Ç¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤»¤º¤È¤â¼þ°Ï¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀ¿¼Â¤ÊÀ¸¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿®Íê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ìÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÁÄÊì¤ò¡¢»ä¤Ï¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éã¤Î»à¡¢ÍÜÊì¤«¤é¤Î¤¤¤¸¤á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÀïÁè¤âÂÎ¸³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²á¹ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥¥è¤µ¤ó¡£¤½¤Î¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÀ¸¤Êý¤Ë¡¢´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤Þ¤À¤Î¿Í¤Ï¡Ø¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¤¬ÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡Ù¤ò¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡¦²èÁüÄó¶¡¡§¤æ¤Ã¤Ú(@yuppe2)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡¦²èÁüÄó¶¡¡§¤æ¤Ã¤Ú(@yuppe2)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£