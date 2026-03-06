¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¡×¸ÂÄê¥Ý¡¼¥Á¤ä¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤¬¤â¤é¤¨¤ëPOP-UP¤¬¥ä¥Þ¥·¥í¥ä¤Ç³«ºÅ¡¢3·î7Æü¤«¤é¡ª
¾åÌî¤Î¤ª¤â¤Á¤ãÀìÌçÅ¹¡¦¥ä¥Þ¥·¥í¥ä¤Ç¡¢´Ú¹ñÈ¯¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¡×¤ÎPOP-UP¤¬2026Ç¯3·î7Æü(ÅÚ)¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤Î¹ØÆþ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÈóÇäÉÊ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ä¥ß¥Ë¥¹¥é¥¤¥É¥Ý¡¼¥Á¤¬¤â¤é¤¨¤ë¹ØÆþÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¢£ÆüËÜ¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¡ª¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¡×¤Ã¤Æ¡©
´Ú¹ñ¤Îºî²È¥¤¡¦¥¸¥å¥è¥ó¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¡×¤Ï¡¢Webtoon(½Ä¥¹¥¯¥í¡¼¥ëÌ¡²è)¤Ç¤ÎÏ¢ºÜ¤ò·Ð¤Æ¡¢Æ°²èÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤Ç¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤Æ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¡£´Ý¤¤Æ¬¤Ë¤Ò¤È¤Õ¤µ¤À¤±À¸¤¨¤¿È±¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¡È¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¡É¤¬¡¢ÆÃ¼ìÉôÂâ½Ð¿È¤Î¥¬¡¼¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¡È¥¥à¡¦¥ª¥¯¥¸¡É¡¢°¦Ç¤Î¡È¥×¥ó¥Ñ¥ó¡É¤È¤È¤â¤Ë·«¤ê¹¤²¤ë¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¤ÊÆü¾ï¤Ï¡¢¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤É¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡£ÍðË½¤Ç¥¥ì¤ä¤¹¤¤¥ª¥¯¥¸¤ËµÔ¤²¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Àä¶«¤·¤Ê¤¬¤é¥¥ìÊÖ¤¹¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤Î»Ñ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯°¦¤ª¤·¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬µÞ¾å¾ºÃæ¤À¡£
¢£ÈóÇäÉÊ¥Ý¡¼¥Á¡õ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤¬¤â¤é¤¨¤ë¹ØÆþÆÃÅµ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
º£²ó¤ÎPOP-UP¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ³¬Çä¾ì¤Ç¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¡×´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¤¦¤ì¤·¤¤ÆÃÅµ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1650±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ç¡¢¸ÂÄê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤È¥ª¥¯¥¸¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¾ð¤Î¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤¬¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÁ´2¼ï¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ï¤ª³Ú¤·¤ß¡£
¤µ¤é¤Ë3300±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ê¤é¡¢¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥ß¥Ë¥¹¥é¥¤¥É¥Ý¡¼¥Á¤â1¸Ä¤â¤é¤¨¤ë¡£È¾Æ©ÌÀ¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤È¥ª¥¯¥¸¤¬¥´¡¼¥ë¥É¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¡ÖNOT FOR SALE(ÈóÇäÉÊ)¡×¤Î¹ï°õ¤¬¼¨¤¹¤È¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¾®Êª¤ÎÀ°Íý¤Ë¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢Æü¾ï¤Å¤«¤¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢ÆÃÅµ¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£ÆÃÅµ¤ÎÇÛÉÛ¤ÏÃÏ³¬Çä¾ì¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤ò¡£
¢£¥°¥Ã¥º¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤¬¤¹¤´¤¤¡ªPOP-UP¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉÊ¤¾¤í¤¨¤ò´®Ç½¤·¤è¤¦
POP-UP¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¥°¥Ã¥º¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¡Ö¥ê¥ó¥°¥«¥é¥Ó¥Ê¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×(1650±ß)¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÎÐ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ç¥Ë¥à»Ñ¤Î¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤¬¡¢¶Ã¤¡¢µã¤¡¢´î¤ó¤Ç¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¡Ä¡Ä¤È¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ÇÊÂ¤Ö»Ñ¤Ï°µ´¬¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¡£¥«¥é¥Ó¥ÊÉÕ¤¤À¤«¤é¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤µ¤Ã¤È¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¿ä¤·³è¤Î¤ª¤È¤â¤Ë¤â¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¡£
½ñÀÒ·Ï¤Î¥°¥Ã¥º¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¡Ø¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¥·¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ù(990±ß)¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥·¡¼¥ë¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê160ËçÆþ¤ê¡£Âç¤¤á¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥¿¥¤¥×¤Ë¡¢Î©¤Ä¥¢¥¯¥ê¥ëÉ÷¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥ì¥¤É÷¡¢¥Þ¥¹¥ÆÉ÷¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ï¥ó¥°¥ë¤Î¥»¥ê¥Õ¥·¡¼¥ë¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î»ý¤ÁÊª¤Ë¥Ú¥¿¥Ú¥¿Å½¤ë¤â¤è¤·¡¢Í§Ã£¤È¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤¹¤ë¤â¤è¤·¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¼ï¤Î¡Ø¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï ·ã¥à¥º¡Á!! ¤Þ¤Á¤¬¤¤¤µ¤¬¤·¡Ù(1540±ß)¤Ï¡¢Á´28Ìä¤Î¤Þ¤Á¤¬¤¤¤µ¤¬¤·¤ò¼ýÏ¿¡£¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë¤â¤Î¤«¤é¡¢Åú¤¨¤ò¸«¤Æ¤â°ã¤¤¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¡È·ã¥à¥º¡ÉÌäÂê¤Þ¤Ç¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤ê¤Ê¤¬¤éÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë°ìºý¤À¡£
¾åµ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¡õ¥ª¥¯¥¸¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¤¿¤ï¤é¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¢¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¤Ê¤É¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óËÉÙ¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬¤º¤é¤ê¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤òÄ¯¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤¯¡¢¼ÂÊª¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¡Ö¤É¤ì¤òÏ¢¤ì¤Æµ¢¤í¤¦¡©¡×¤ÈÇº¤à»þ´Ö¤Ï³ÊÊÌ¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥ä¥Þ¥·¥í¥ä¤Ï¡¢JR¾åÌî±Ø¡¦¹¾®Ï©¸ý¤ò½Ð¤Æ¤¹¤°ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¡¢¥Ó¥ë´Ý¤´¤È¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÀìÌçÅ¹¡£³Æ¥Õ¥í¥¢¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤ä¤ª¤â¤Á¤ã¤¬ËÉÙ¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢POP-UP¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¡×¥ä¥Þ¥·¥í¥ä POP-UP
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î7Æü(ÅÚ)¡Á3·î22Æü(Æü)
¾ì½ê¡§¥ä¥Þ¥·¥í¥ä ÃÏ³¬Çä¾ì
(C) 2026.Leejuyong. All rights reserved.
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
