【ブラック企業】10分の掃除のために無給で1時間前出社!?面接で聞いてない理不尽ルール「人生のムダ使い」【作者に聞く】
自身の妊娠がきっかけで育児などの漫画を描くようになったしゃけなかほい(@syake8989)さん。ブラック企業で勤務した体験談をリアル＆コミカルに描き、社会人なら一度は知っておきたい作品ばかりだ。
今回は、ウォーカープラスにて反響の高かった3作品を紹介するとともに、著者のしゃけなかほいさんに実際に会社で有給申請したときの心境についても聞いた。
入社初日、作者のしゃけなかほいさんは早くも会社の"空気"に違和感を覚える。机に置かれた紙切れは出勤簿で、上司からは「9時〜18時で出勤時間と書いて課長に提出」と、まるで当然の手順であるかのように淡々と告げられる。戸惑いながら「まだ朝ですが、今ですか？」と確認すると、返ってきたのは説明もなく短く切り捨てるような「今」という答え。残業代は出ると聞いていたはずが、実際は連日のサービス残業が当然のように続き、働き方の実態は面接時の説明とはかけ離れていた。
有給取得のハードルも高い。私用で1日だけ休みを取りたいと所属長に早めに相談しても、事業部長からは理由を細かく問い詰められる。さらにチームメンバーの許可が必要というルールがあり、申請するだけで心がすり減るという。休むための手続きがここまで重い会社は珍しく、しゃけなかほいさんは毎回胃が痛くなる思いをしていた。
そんななか、週明けの掃除当番であることを同僚から知らされる。始業1時間前に出社する決まりだと聞かされるが、面接では一言も触れられていない。当日の掃除は10分もあれば終わる内容で、なぜ1時間前集合なのか理解できない。朝から理不尽に直面し、出社した途端に帰りたくなるほどだった。
SNSやブログでエッセイ漫画を描くしゃけなかほいさんに、有給申請時の心境を尋ねると「この会社では有給申請の作業が大変で、いちいち理由も聞かれるので本当に疲れます。身内の不幸などの理由がないかぎり、有給は使えなかったと思います」と語る。こうした体験をもとに描かれた本作「面接で騙されてブラック企業に入社しました」は、多くの読者に"わかる"と共感を呼んでいる。
取材協力：しゃけなかほい(@syake8989)
