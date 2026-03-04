スヌーピーファン必携！ルートートのPLAZA限定アイテムは保冷機能があるから春のランチ用バッグにぴったり
ライフスタイルストア「PLAZA(プラザ)」から限定発売されている、スヌーピーデザインの「ROOTOTE(ルートート)」に注目！まだまだ肌寒さは続くけれど、一足先に春のムードを楽しめる、ランチ用バッグにぴったりなカラーのアイテムが登場した。ラインナップは3型で、いずれも「PLAZA」でしか買えない限定アイテムだ。
【写真】「PLAZA」限定販売！スヌーピー×ROOTOTEのバッグ3型を見る
マチが9センチと広く、収納力抜群の「保冷バッグ デリ IVORY」(3960円)は、お弁当箱を傾けることなくしまえる。内側にはメッシュのポケット付きで、保冷剤を入れられる仕様だ。
ひとまわり小さな「保冷バッグ ベビー IVORY」(2750円)にも、便利なメッシュポケットが付いている。こちらは容量が小さい分、コンパクトで、ポーチのようにバッグに入れておけるのが特徴。おにぎりやゼリー飲料、そして夏に持ち運びたいアイスリングなどの持ち運びに最適！
ロングストラップ付きの「保冷ボトルホルダー IVORY」(3300円)は、手持ちだけでなく斜めがけもできて便利。大人だけでなく、これから入園・入学を控えるキッズの水筒入れとしても活躍する。
やさしいアイボリーにさわやかなアイスブルーを効かせた春にこそ映えるカラーリングと、かわいいスヌーピーの刺しゅうがたまらなく愛らしいこのシリーズ。「PLAZA」各店舗および公式オンラインストアだけの限定アイテムなので、欲しい人はなくなる前にチェックを！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
