なりきり配信体験が楽しめる！すみっコと学びも遊びも充実の【セガフェイブ】すみっコぐらしパソコンをAmazonでチェック♪
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
すみっコと学びも遊びも充実の【セガフェイブ】すみっコぐらしパソコンをAmazonでチェック♪
しろくまマイク付きヘッドセット付属！すみっコぐらしパソコンMYLIVE登場！すみっコ達のLIVE配信を応援したり、自分のLIVE配信もできちゃう！すみっコぐらしPhone(別売り)とも連動して遊べる！
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
遊びもお勉強もいっぱいで、もっと楽しい！すみっコたちと楽しくパソコン操作を覚えちゃおう！入学準備〜就学までの学習をサポート！※学研の「毎日のドリル」と「ことばパズル」から問題を収録！（小学１・２年国語・算数）※インターネットには繋がりません。
ヘッドセットが付属！しろくまの耳がついたマイク付ヘッドセットを着けて、LIVE配信遊びや英語発音のお勉強をもっと楽しく！カメラで自分を写しながらすみっコの仲間たちとLIV配信遊びやリモート遊びができちゃう！写真がとれちゃう！更にすみっコの可愛いフレームやスタンプをGETして写真にデコ！カメラを使って、すみっコたちを見つけてタッチするゲーム等も！
※インターネットには繋がりません。
→【アイテム詳細を見る】
すみっコの可愛いきせかえマウスカバーが５つ付き！きせかえマウスカバーを変えると画面の中に着せ替えたすみっコが登場！一緒に色々な学習やゲームが楽しめる！
すみっコと学びも遊びも充実の【セガフェイブ】すみっコぐらしパソコンをAmazonでチェック♪
しろくまマイク付きヘッドセット付属！すみっコぐらしパソコンMYLIVE登場！すみっコ達のLIVE配信を応援したり、自分のLIVE配信もできちゃう！すみっコぐらしPhone(別売り)とも連動して遊べる！
→【アイテム詳細を見る】
遊びもお勉強もいっぱいで、もっと楽しい！すみっコたちと楽しくパソコン操作を覚えちゃおう！入学準備〜就学までの学習をサポート！※学研の「毎日のドリル」と「ことばパズル」から問題を収録！（小学１・２年国語・算数）※インターネットには繋がりません。
ヘッドセットが付属！しろくまの耳がついたマイク付ヘッドセットを着けて、LIVE配信遊びや英語発音のお勉強をもっと楽しく！カメラで自分を写しながらすみっコの仲間たちとLIV配信遊びやリモート遊びができちゃう！写真がとれちゃう！更にすみっコの可愛いフレームやスタンプをGETして写真にデコ！カメラを使って、すみっコたちを見つけてタッチするゲーム等も！
※インターネットには繋がりません。
→【アイテム詳細を見る】
すみっコの可愛いきせかえマウスカバーが５つ付き！きせかえマウスカバーを変えると画面の中に着せ替えたすみっコが登場！一緒に色々な学習やゲームが楽しめる！