毎日の歯みがきが遊び時間に！ポケモンデザイン×本格性能の【ブラウン】キッズ電動ブラシがAmazon限定で販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
子どもがすすんで磨きたくなる！ポケモンデザイン×本格性能の【ブラウン】キッズ電動ブラシがAmazon限定で販売中！
丸型回転で歯垢をこすり取る。あてるだけで簡単、しっかり磨いて虫歯の原因、歯垢を除去。2モード搭載で、やわらか回転モードがついて乳歯にも安心。小さめやわらかヘッド採用。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
お子様の歯ぐきにも安心なやわらかめブラシがリニューアルし、より優しく歯垢除去。中央部分のスポンジ毛で、かみ合わせ部分まできれいに磨ける。お子様用の小さな丸型ブラシヘッドが、歯にピッタリフィットして回転するから、簡単かつ短時間でキレイに。
プレミアムモデルは、高い歯垢除去力を持つクリーンモードに加えて、優しい力でブラッシングができるやわらか回転モードを搭載。選べる2モードで乳歯にも安心。
→【アイテム詳細を見る】
人間工学に基づいた、子供にも握りやすいハンドル設計を採用。滑りにくく、より安全に使用できる。ポケモンシール付き。
子どもがすすんで磨きたくなる！ポケモンデザイン×本格性能の【ブラウン】キッズ電動ブラシがAmazon限定で販売中！
丸型回転で歯垢をこすり取る。あてるだけで簡単、しっかり磨いて虫歯の原因、歯垢を除去。2モード搭載で、やわらか回転モードがついて乳歯にも安心。小さめやわらかヘッド採用。
→【アイテム詳細を見る】
お子様の歯ぐきにも安心なやわらかめブラシがリニューアルし、より優しく歯垢除去。中央部分のスポンジ毛で、かみ合わせ部分まできれいに磨ける。お子様用の小さな丸型ブラシヘッドが、歯にピッタリフィットして回転するから、簡単かつ短時間でキレイに。
プレミアムモデルは、高い歯垢除去力を持つクリーンモードに加えて、優しい力でブラッシングができるやわらか回転モードを搭載。選べる2モードで乳歯にも安心。
→【アイテム詳細を見る】
人間工学に基づいた、子供にも握りやすいハンドル設計を採用。滑りにくく、より安全に使用できる。ポケモンシール付き。