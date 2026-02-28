Wフィルターで効率よく吸い込む。コンパクトでもパワフルな一台【シャープ】の空気清浄機がAmazonに登場中‼
静かに、素早く、しっかり清浄。小さくても頼れるプラズマクラスター【シャープ】の空気清浄機がAmazonに登場!
シャープの空気清浄機は、シャープ独自の空気浄化技術「プラズマクラスター7000」を搭載し、強運転時でも44デシベルという低騒音を実現した空気清浄機だ。8畳の部屋なら約15分で清浄できるパワーを備えながら、寝室や子ども部屋、ワンルームにも置きやすいコンパクトサイズに仕上げている。
本体左右の側面にフィルターを配置した「Wフィルター構造」を採用し、従来機（FPS50）以上の吸い込み面積を確保。コンパクトながら空気の取り込み効率が高く、少ないファン回転数でもしっかり空気を送り出せる。静かに動きながらも、部屋の空気を素早く整えてくれる頼もしさがある。
プラズマクラスターイオンが空気中の静電気を抑え、ホコリや花粉が壁に付着するのを防ぎながら効率よく集じんするため、季節を問わず快適な空気環境を保てる。
小さくても性能は妥協せず、静かで、置きやすく、しっかり清浄する。暮らしの中に自然と馴染む一台だ。
