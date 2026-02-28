ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

循環する素材で、快適さもデザインもアップデート【ザノースフェイス】の半袖カットソーがAmazonに登場!

ザノースフェイスの半袖カットソーは、「製品から製品へ」という循環型アップサイクルの発想から生まれた「EXPLORE SOURCE」プロジェクトを採用したグラフィックTシャツだ。素材にはブランド独自の「FLASHDRY」を使用し、吸汗速乾性に優れたストレッチ天竺生地が、汗をかくシーンでもドライな着心地を保ってくれる。清涼感のある肌触りで、日常からアクティブな場面まで快適に過ごせるのが魅力だ。

UVガード（UPF30〜50+）による高い紫外線カット性能に加え、銀イオンによるポリジン・ステイフレッシュ加工で抗菌防臭性も備えているため、汗をかいてもニオイが気になりにくい。機能性をしっかり押さえながら、普段使いしやすいレギュラーシルエットに仕上げている。

背面には、ロープワークの基本であるエイトノットをドットプリントで表現したグラフィックを配置。シンプルな中にアウトドアらしいアクセントが効いており、1枚で着ても存在感がある。

環境配慮と快適性、そしてデザイン性をバランスよくまとめた、ザノースフェイスらしい一着だ。