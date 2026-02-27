2026年2月6日（金）発売の『月刊少年マガジン』3月号から、港町・函館を舞台に、高校生の『いつみ』がジャズを通して成長していく姿を描いた物語『カインズオブブルー！』の連載が始まっています。

港町・函館で祖父からトランペットを教わった少女・進藤いつみ。

セッションする相手もおらず、海岸でひとりトランペットを吹く毎日を過ごしていたが、初めて訪れた東京のジャズバーで“本物のジャズ”に衝撃を受ける！

函館から世界へ。海風薫る青春ジャズストーリー開演！

『カインズオブブルー！』の制作にあたっては、作品取材として2校の高校ジャズ部の先生や生徒も協力。リアル高校生ジャズ部員へ、第1話試し読みのあとにアンケートした結果、「セッションでエゴに走っちゃうのがすごいリアルでいいと思った」「絵が綺麗で、ジャズを知らない人でも興味が湧くような惹き込まれる漫画」「主人公のこれからの成長がとても楽しみ」などの声が上がったそうです。

カインズオブブルー！

作者：岩矢滉一郎

2026年2月6日（金）発売の『月刊少年マガジン』3月号より連載開始

北海道Likers編集部のひとこと

音楽を題材にした作品を数多く送り出してきた『月刊少年マガジン』。その系譜に、新たな音楽漫画が加わります！

函館出身・ジャズ経験者の新人作家、岩矢滉一郎による初連載。これは見逃せません！

文／北海道Likers

