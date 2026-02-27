しまむらの「スヌーピーデザイン」トレーナーが1639円！メンズ＆セットアップもそろう新作ウェアを全部見せ
スヌーピーでおなじみのコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」の新作ウェアが、2026年2月25日より全国のしまむら店舗とオンラインストアに登場！大人かわいいトレーナー全5柄をはじめ、セットアップで楽しめるリラクシングパンツ、メンズ向けTシャツ＆パンツ、さらにデイリー使いにぴったりな3枚組ショーツまで、春に向けたPEANUTSアイテムがずらりとそろう。
【画像】しまむら×PEANUTSの新作アイテムを見る
■大人かわいいスヌーピーのトレーナーが全5柄
今回の主役は「レディース トレーナー」(1639円)。ダンボール素材を使ったカジュアルな1着で、全5柄の豊富なバリエーションがうれしい。
なかでもイチオシは、“音楽”がテーマのベージュ。前面には「BLEAH!(あかんベー)」の吹き出しと踊るスヌーピー、ギターを弾くチャーリー・ブラウンが描かれ、背面には音符に変身したルーシーとシュローダーがお目見え。前からも後ろからもデザインが楽しめる。
もう1つのベージュは、センターにチャーリー・ブラウン、スヌーピー、ルーシーの刺しゅうをあしらったタイプ。袖口にさりげなくウッドストックが隠れていて、細部まで手を抜かないこだわりがたまらない。
ブラックは2柄を展開。チャーリー・ブラウンとハグするスヌーピーの刺しゅうが入った1着は、同色でまとめた落ち着いたトーンがポイントで、「キャラクターものはちょっと…」という人にも手に取りやすい。
もう1柄は、スヌーピーの耳と目・鼻だけをデフォルメした正面顔のデザイン。ミニマルでありながらひと目でスヌーピーとわかるアイコニックな仕上がりに、ファンなら思わずニヤリとしてしまうはず。
グレーは、スヌーピーとチャーリー・ブラウンの後ろ姿がワンポイントで入ったさりげないデザイン。袖にも二人の小さなイラストが忍ばせてあり、大人が日常使いしやすい一枚となっている。
■セットアップで3278円！リラクシングパンツもあわせてチェック
トレーナーとそろえたいのが「レディース キャラクターパンツ」(1639円)。ブラックはサイドにチャーリー・ブラウン、スヌーピー、ルーシーの刺しゅうが縦に並んだデザイン。トレーナーの刺しゅうタイプとあわせれば、統一感のあるセットアップコーデが即完成する。一方、ベージュはPEANUTSのコミック総柄で、一枚でインパクト抜群。
トレーナーとパンツを合わせても3278円。おうちでのリラックスタイムはもちろん、ちょっとした買い物に出かけるワンマイルウェアとしても十分おしゃれに決まる。
■カップルや家族でおそろいも！メンズ向けTシャツ＆パンツが充実
今回はメンズ向けアイテムもしっかりラインナップ。「メンズ 半袖Tシャツ」(1639円)は、Mから5Lまでの幅広いサイズ展開がうれしいポイント。ピーナッツ・ギャングが勢ぞろいしたプリントや、新聞風のコミックフレームに仕上げたデザインなど、背中で魅せるスタイルがかっこいい。半袖なので春先のインナーから夏本番まで長く活躍してくれるはず。
「メンズ ロングパンツ」(1639円)も同時発売。スヌーピーのワンポイント刺しゅうでさりげなくコーディネートが楽しめるタイプと、ピーナッツ・ギャングの総柄タイプの2展開。こちらも1639円なので、セットアップやパートナーとペアで買ってもお財布にやさしいのが最高だ。
■3枚組1089円！プチプラショーツも見逃し厳禁
デイリー使いに重宝する「レディース 3枚組ショーツ」(1089円)も要チェック。1セット3枚入りで1089円と、コスパの良さは圧倒的だ。
ラインナップは2セット展開。ピーナッツ・ギャングのグラフィックをあしらったセットに加え、もう1セットにはスヌーピーの顔がドット風に散りばめられたデザインや、アビイ・ロード風の横断歩道をキャラクターたちが渡っているユニークな柄が含まれている。見えないところにまで好きなキャラクターを忍ばせる、そんなささやかな楽しみを叶えてくれるアイテムだ。
今回のアイテムは、全国のしまむら店舗、オンラインストア「しまむらパーク」にて販売中。人気アイテムは早い段階で品薄になる可能性があるので、気になるものを見つけたら迷わずチェックしてほしい。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
