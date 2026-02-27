【パワハラ】入社1年目で退職を決意した男性!?上司のパワハラが原因で適応障害と診断される【作者に聞いた】

【パワハラ】入社1年目で退職を決意した男性!?上司のパワハラが原因で適応障害と診断される【作者に聞いた】