「せっかく奢ってやったのに」婚活アプリでヤリモクに傷つけられた29歳!!結婚相手に理想を追いかけた「婚活沼」を描く【作者に聞く】
【漫画】ヤリモクのくせに…。
29歳で婚活をはじめたアスカは、「優しくていい人と出会えたらいいな」と思っていた。婚活アプリで会った佐藤は、優しかったけれど2軒目に自宅に行こうと誘う。断ると「奢ってやったのに。ブスで年増と誰か結婚すんだよ」と言ってきた…。漫画家・魚田コットン(@33kossan33)さんの新刊『結婚さえできないわたし 29歳からの婚活地獄』を紹介するとともに話を聞く。
婚活とはいえ、今や婚活パーティー、婚活アプリ、結婚相談所と結婚に向けた出会い場がたくさんある。「この本を制作するにあたって3人の方に取材をさせてもらったのですが、最初は気軽な『恋活イベント』に参加する人が多い感じでした。そこから少しずつアプリやパーティー、相談所とステップアップしていくようです」と話すのは、魚田コットンさん。
主人公のアスカは、29歳。周囲の結婚ラッシュを肌で感じ、「自分もそろそろ恋愛を始めてみようかな？」と婚活を始めた。婚活アプリで出会った佐藤はとても気さくだった。「いい人で優しい」アスカの理想に当てはまっていたのに、初対面の2軒目で「家に行こう」と誘ってきて、ヤリモクだったことが判明。断ると「奢ってやったのに。ブスで年増と誰か結婚すんだよ」と言い、アスカを深く傷付けた。
その後しばらくして、結婚相談所に入会することにしたアスカ。相談所では、年齢、年収、学歴、家柄などの希望を入力する。もちろん、子どもが欲しいかどうかも。そうやって理想を入力していると、相手に求めるものが増えた。「本作は婚活の沼にハマる人の話なので、この主人公の性格でどうやって沼にハマり、どういう感情を抱いていくか？気を付けながら制作しました」
相談所で出会った公務員の山本は優しいけれど、一緒にいてもときめきがない。このまま結婚へ進めていくか悩んでいるところに、高スペックエリートの北山が現れた。アスカが求めていた理想の結婚像にぴったりの北山。容姿、年齢、年収、学歴、家柄…結婚相手に求めるものは何？理想を言えばキリがないけれど、それは相手も同じ。29歳で婚活を始めた主人公が最後に選ぶ答えは？
漫画には「婚活沼にハマっていく理由や婚活中の心情、なかなか成婚できなかったときの周りへの対応や成婚前に変わったことなどを反映させてもらいました」と話す魚田さん。「私は婚活について全くの無知だったので、今回の取材で婚活をする人の気持ちや考え、結婚相談所や婚活アプリの仕組みなどを学べてとても新鮮で、取材するほどに『婚活って私が想像するよりも深いな』と思いました。驚いたことの一つに『独身証明書』というものがあるらしいです。結婚相談所の登録にはその独身証明書の提出が必要で、役場で発行できるらしいですよ。『独身の証明も公的にできるんだー』って驚きました」婚活を始めてもすぐに成婚するわけではない。多くの男性と出会うなかで葛藤し、取捨選択していく婚活のシステムもリアルに描かれている。
「初のセミフィクション作品を描かせてもらいました！各SNSでも試し読みを投稿しているので、読んでいただけるとうれしいです！婚活経験者の方も未経験の方も楽しんでいただける内容だと思いますので、よろしくお願いします！」
取材協力：魚田コットン(@33kossan33)
