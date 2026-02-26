【ギャグ漫画】金欠でなんと水道も止められた男性!?「喉乾いたらどうすんだよ？」と聞かれて対策方法を告白【作者に聞いた】
【漫画を読む】金欠で水道も止められた男性だが…!?
学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。現在も定期的に投稿されている『のぞみわたるのギャグ漫画』はシンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は4コマ漫画を2作紹介するとともに、作者に水道が止められて意外な対策をする男性についてもインタビューした。
最近お金がなくて、ガスと電気を止められたという男性。とうとう水道から水も出なくなったようで、その話を聞いていた友人は驚愕。友人は「流石に水道はヤバいだろ。喉が渇いたらどうすんだよ？」と聞くと、男性は「ウォーターサーバーあるから」と話すではないか!?友人は部屋の隅にあるウォーターサーバーを見て、「今すぐ解約しろ」と冷静に言うのであった。
――水道が止められてウォーターサーバーを使っている男性について、のぞみわたるさんはどう思われますか？
よほど水が好きなんだろうと思いますね。ライフラインで最も重要な水道が止められてもなお飲み水へのこだわりを捨てない、そんな彼のように己の矜持に愚直な人でありたいと私は思います。
■席替えのくじ引き
クラスで席替えをすることになり、担任の先生は大きな箱を持って「順番にこのくじを引きに来るように…」と生徒たちに伝える。すると田中君が「そのくじを引く順番はどう決めるんですか？」と質問をすると、先生は教壇の中からもう一つの箱を取り出す。このくじを引く順番は別のくじで決めるようで、「エンドレスじゃん」と突っ込まれるのであった。
今回は『のぞみわたるのギャグ漫画』の2作品を紹介した。ストレスを抱えていて近ごろあまり笑えてない人も、ギャグ漫画を読んでそのストレスを吹き飛ばそう！
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
