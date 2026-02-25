ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

軽くて強くて、よく聴こえる。小型ボディに必要な機能をすべて【ソニー】のワイヤレスイヤホンがAmazonに登場!

ソニーのワイヤレスイヤホンは、シリーズの中でもさらに小型化を進め、耳にすっと収まる軽快な装着感を実現している。サイズを抑えながらも、低音から高音域までバランスよく鳴らす高音質設計で、音楽も動画もクリアに楽しめる。

外音取り込みやマルチポイント、急速充電といった日常で使いやすい基本機能をしっかり備え、シーンを選ばず快適に使えるのが魅力だ。

IPX4相当の防滴性能により、突然の雨や汗にも強く、外出時やスポーツ中でも安心して使える。

小さく、軽く、扱いやすい。それでいて音はしっかりと良い。そんな“ちょうどいい”使い心地を追求したモデルに仕上がっている。