¤Õ¤¯¤è¤«¤ÊµÒ¡Ö¤¤¤Ä¤âS¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¢ªÅ¹°÷¡Ö¤ª¶»¤¬µç¶þ¤«¤È¡×¤ÈÉ¬»à¤ËÀ©»ß¤¹¤ë¤âÌµ»ë¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤ä¤¤¤«¤Ë¡©¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¥Ö¥í¥°¤ÇÌ¡²è¤òÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤æ¤Â¢(@yuki_zo_08)¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤ÇÌó10Ç¯¤ÎÀÜµÒ·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£¼ÂÂÎ¸³¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿Ì¡²è¡Ø½÷¼Ò²ñ¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°Ç¡£¡Ù¤Ê¤É¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦¤ÎÎ¢Â¦¤ËÀø¤à¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢ÈÎÇä°÷¤Ç¤¢¤ë¼·³¤¤µ¤ó(²¾Ì¾¡¦26ºÐ)¤¬Áø¶ø¤·¤¿¡¢S¥µ¥¤¥º¤ò¶¯¤¯´õË¾¤¹¤ëµÒ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾×·â¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¡£
ÍèÅ¹¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Õ¤¯¤è¤«¤ÊÂÎ·¿¤Î½÷ÀµÒ¤À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤¬»îÃå¤ò´õË¾¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶»°Ï80¥»¥ó¥Á°Ê²¼¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÆþ¤é¤Ê¤¤S¥µ¥¤¥º¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£²Á³Ê¤Ï2Ëü±ß¤È¹â²Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¼·³¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ð¥¹¥È¤¬µç¶þ¤«¤È¡×¤È¤ä¤ó¤ï¤êÊÌ¤Î¥µ¥¤¥º¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤¬¡¢µÒ¤Ï´è¤Ê¤ËS¥µ¥¤¥º¤Î»îÃå¤ò¾ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¾¦ÉÊ¤ò½ýÊª¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤Ïº¤¤ë¤È´í×ü¤¹¤ë¼·³¤¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µÒ¤Î¶¯°ú¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¡¢¾Ð´é¤â´é¿§¤â¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»öÂÖ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤æ¤Â¢¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿»îÃå¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë±ø¤ì¤À¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎµÒ¤ÏÅ¹°÷¤ËÅÁ¤¨¤º¡¢¤½¤½¤¯¤µ¤ÈÎ©¤Áµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¸åÆü±ø¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¯¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¡£
¢£¾Ð´é¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÀÜµÒ¶È¤Î°Ç
¤æ¤Â¢¤µ¤ó¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢µÒ¤Ë¾¦ÉÊ¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»ö¼Â¤È¤·¤ÆÅ¹Â¦¤¬ÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎS¥µ¥¤¥º¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¹ØÆþ¤·¤¿µÒ¤¬¿ô½µ´Ö¸å¤ËºÆ¤ÓÍèÅ¹¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÍ½ÁÛ³°¤Î½ÐÍè»ö¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥©¥í¥ï¡¼ÍÍ¤«¤é¤Î»ö¼Â¤ò¸µ¤Ë¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤æ¤Â¢¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢ÀÜµÒ¶È¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬ð÷¤¯¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ë¡£¾Ð´é¤ÎÎ¢Â¦¤Ë±£¤µ¤ì¤¿½÷¼Ò²ñ¤Î°Ç¤ä¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç²ø°Û¤è¤ê¤âÉÝ¤¤¿Í´ÖÆ±»Î¤Î¾×ÆÍ¡£¾¯¤·ÎÃ¤·¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤½¤Î·ëËö¤Þ¤Ç¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤æ¤Â¢(@yuki_zo_08)
