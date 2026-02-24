【ネコ漫画】疲れた心に刺さる!?ブラック企業で働く社員が猫になる漫画に「俺もなりたい…」と読者から大反響【作者に訊く】
愛猫家の清水めりぃ(@zatta_shimizu)さんは、X(旧Twitter) やブログなどでネコ漫画を公開している。X(旧Twitter)のフォロワー数は5万人を超え、書籍「ブラック企業の社員が猫になって人生が変わった話7 くろべぇスター編」が発売されている。ブラック企業で働いていた主人公がある日突然猫になり、自由気ままな生活を送っていくエピソードである。本作が誕生したきっかけや著者も経験があるブラック企業などについて、清水めりぃさんにインタビューした。
本作「ブラック企業の社員が猫になって人生が変わった話」を描いたきっかけについて、「最初は本当に思いつきでした」と語る作者の清水めりぃさん。気軽に投稿した作品が大きな反響を呼び、それをきっかけに現在の担当編集者から声がかかり、単行本化が実現したという。
主人公が突然猫になった理由については、清水さんの中にぼんやりとしたイメージはあるものの、明確に言語化するのは難しいのだそう。「こういう理由かもしれないというものはあるんですが、ふんわりしているんです」と話し、あえて余白を残した世界観も作品の魅力のひとつになっている。
作中に登場するブラック企業は、かなり過酷な環境をイメージして描かれている。長時間労働や残業代なしといった描写は、清水さんが社会人になって最初に勤めた会社での経験がベースになっているそうで、「給与未払いや労基介入が起きるレベルでした」と自身のつらい過去を明かしてくれた。
また、本作の魅力は何といっても個性豊かな猫たちの存在だ。清水さん自身も大の猫好きで、「想いを全部言葉にしたら愛猫たちに引かれるかもしれないくらい」と笑うほど。ペンネームの「めりぃ」も、今は亡き先代猫を含む愛猫3匹の名前から一文字ずつ取って付けたものだという。
今後の活動については、「しばらくは猫を題材にした作品を描いていきたいです。猫はいくら描いても飽きないので」と話しており、その言葉からは猫への深い愛情がにじみ出ている。さまざまな猫が登場し、癒やしとユーモアが詰まった本作。猫好きはもちろん、「もし猫になったら？」と想像したことがある人なら、思わず共感してしまう作品となっている。
取材協力：清水めりぃ(@zatta_shimizu)
