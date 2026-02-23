スマートなビジネスマンの新定番！【エースジーン】が贈るフロントポケット付きスーツケースがAmazonで販売中！
出張の移動が劇的にスムーズになる！【エースジーン】の機能が凝縮されたスーツケースがAmazonで販売中！
出張等のビジネスシーンに対応したジッパータイプハードラゲージシリーズ「ジェットエクセル」。
バッグを上に載せてセットアップしやすいヨコ型タイプ。傷が目立ちにくいシボ加工を施した、柔軟性と耐衝撃性に優れたポリカーボネートを採用。100席以上の航空機に持ち込みが可能。新幹線等でも、足元や荷棚で邪魔になりにくいコンパクトサイズ。
走行時の騒音を軽減するサイレントキャスターを採用しており、早朝や夜間の移動も周囲を気にせず静かに走行できる。取り回しがしやすい双輪タイプなので、石畳や段差のある路面でも安定した走行が可能である。
移動中でも荷物の出し入れがスムーズなフロントポケットを搭載しており、13.3インチまでのノートPCを収納できる。立てたまま書類やPCを取り出せるため、空港や駅のロビーでもスマートに作業が開始できる。
機内持ち込みに対応したコンパクトなサイズながら、ビジネスに必要なアイテムを効率よく整理できる内部構造を持つ。耐久性に優れた素材を使用しており、過酷なビジネスシーンでも長く愛用できる堅牢さを備えている。
洗練されたシンプルな外観は、スーツスタイルからカジュアルな出張スタイルまで幅広いコーディネートに馴染む。機能美を追求した設計で、出張や短期旅行のストレスを軽減し、快適な移動を強力にサポートする。
