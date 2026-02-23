ウッドストックが盆栽に⁉KRIFF MAYERから春にぴったりのスヌーピーデザインロンTが登場！メンズ・レディス・キッズの3タイプ
ベーシックかつオリジナリティあふれる、新しいデイリーウエアを提案するブランド「KRIFF MAYER(クリフメイヤー)」から、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のコラボTシャツが到着。2026年春のコレクションで、ロングスリーブが中心だから今すぐ着用できる。
【写真】スヌーピー×クリフメイヤーのデイリーに着られるロンTを見る
■メンズは和風の技ありデザイン！女性がゆるっと着てもOK
「スヌーピー刺繍ロンT(盆栽)」(5390円)は、渋い盆栽モチーフと見せかけて、枝にウッドストックがびっしり!!重さに耐えきれずひしゃげた盆栽を恨めしげに眺める、胸元にプリントされたスヌーピーもポイントだ。
カラバリは、オフ(ホワイト)、ブラック、オリーブグリーン、ネイビーとマルチカラーの5種類。ミリタリーカラーを中心にした展開で、デイリーなスタイルに取り入れやすい。
■女性向けは気になる体型をさりげなく隠すAラインのラグランT
すそに向かって軽く広がるAラインのシルエットで、ゆったり着られるのにすっきり見えるのがレディス向けの「スヌーピー刺繍チュニックT」(5390円)。背中に大きくデザインされたバンダナを思わせるアートがインパクト大なラグランTだ。
そでの縫い合わせ部分にはあえて異なる色の糸を用い、ステッチを際立たせるなど、細部にまでこだわりが感じられる。オフ(ホワイト)、ブラック、オリーブグリーンにマルチカラー、さらには爽やかなサックスの5色展開。
■キッズTシャツはサイズ展開の幅広さが大好評！
ピーナッツギャングの草野球チームを描いた「SNOOPYコラボゆるT」(4290円)は、120〜170センチまでの10センチ刻みと豊富なサイズ展開が魅力。そで口にリブがあしらわれているから、まくったそでが落ちてこないなど、アクティブなキッズにうってつけなアイテムだ。
メンズ＆レディスとリンクコーデしやすいカラバリで、オフ(ホワイト)、オリーブグリーン、サックス、ネイビー、マルチカラーの5種類から選べる。ゆるっとしたシルエットでストレスなく着られるから、洗い替え用に色違いで買うのもおすすめ！
以上のアイテムが気になる人は「KRIFF MAYER」の公式通販サイトをチェックして！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
【写真】スヌーピー×クリフメイヤーのデイリーに着られるロンTを見る
■メンズは和風の技ありデザイン！女性がゆるっと着てもOK
「スヌーピー刺繍ロンT(盆栽)」(5390円)は、渋い盆栽モチーフと見せかけて、枝にウッドストックがびっしり!!重さに耐えきれずひしゃげた盆栽を恨めしげに眺める、胸元にプリントされたスヌーピーもポイントだ。
カラバリは、オフ(ホワイト)、ブラック、オリーブグリーン、ネイビーとマルチカラーの5種類。ミリタリーカラーを中心にした展開で、デイリーなスタイルに取り入れやすい。
■女性向けは気になる体型をさりげなく隠すAラインのラグランT
すそに向かって軽く広がるAラインのシルエットで、ゆったり着られるのにすっきり見えるのがレディス向けの「スヌーピー刺繍チュニックT」(5390円)。背中に大きくデザインされたバンダナを思わせるアートがインパクト大なラグランTだ。
そでの縫い合わせ部分にはあえて異なる色の糸を用い、ステッチを際立たせるなど、細部にまでこだわりが感じられる。オフ(ホワイト)、ブラック、オリーブグリーンにマルチカラー、さらには爽やかなサックスの5色展開。
■キッズTシャツはサイズ展開の幅広さが大好評！
ピーナッツギャングの草野球チームを描いた「SNOOPYコラボゆるT」(4290円)は、120〜170センチまでの10センチ刻みと豊富なサイズ展開が魅力。そで口にリブがあしらわれているから、まくったそでが落ちてこないなど、アクティブなキッズにうってつけなアイテムだ。
メンズ＆レディスとリンクコーデしやすいカラバリで、オフ(ホワイト)、オリーブグリーン、サックス、ネイビー、マルチカラーの5種類から選べる。ゆるっとしたシルエットでストレスなく着られるから、洗い替え用に色違いで買うのもおすすめ！
以上のアイテムが気になる人は「KRIFF MAYER」の公式通販サイトをチェックして！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC