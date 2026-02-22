会ったこともないネトゲの“フレ”の訃報…素性も知らないフレ父がまさかのネトゲに降臨!!涙腺崩壊の感動漫画【作者に聞く】
お互いの素性は知らなくても、一緒に遊ぶ友人はかけがえのない存在。オンラインゲーム仲間の訃報が届いたあと、彼の父を名乗る人物が友人のアカウントでログインしてきて――。
不二丘いつき(@fujioka2020)さんの創作漫画「死んだネトゲのフレの父」は、2023年11月、X上に投稿され2.7万件を超えるいいねを集めたオリジナル作品だ。サービス終了を控えるオンラインゲームで、一緒に遊んでいた顔も本名も知らない友人を亡くした主人公。ある日、もう動くはずのない友人のキャラクター“コーラル”を使い、「亡くなった息子の事を知りたくて」と彼の父親がログインしてくる。“シャド”というキャラクターに扮する主人公は本当に父なのかを疑いつつも、友人の足跡を辿るようにゲーム世界の案内を始め…というストーリーだ。読者からは「滅茶苦茶泣けるすてきな話」と反響を呼んだ同作の舞台裏を、作者の不二丘いつきさんに訊いた。
本作「死んだネトゲのフレの父」のキャラクターの描き方でこだわった点について、作者の不二丘いつきさんは「ゲームのキャラメイクには限界があるので『同じ顔』と何度も出会うのはあるあるです。それでも動かし方で『別人』に見えていく感覚があります。序盤に誰も入っていない無表情のNPCコーラルを出し、本物コーラル、お父さんコーラルとの差別化をはっきりさせました」と明かしてくれた。
舞台となる架空のオンラインゲーム「神獣オンライン」は東南アジアをイメージした世界観だという。なかでもサガリバナが描かれる場面は、不二丘さんのお気に入りだそう。「博物館で資料を見てその美しさと儚さに感動し、いつか漫画で描いてみたいと思っていました」と振り返る。
同作では「サービス終了」と「プレイヤーの死」という二つの別れが描かれているが、最後には新たな仲間との旅が始まる。不二丘さんは「たとえ大切なものをなくしてもそれは無駄ではないし、思い出が次の喜びを作っていく、そんな話が描けるな」と考え、ストーリーを膨らませていったそう。
不二丘さんは「オンラインゲームを題材に、交わることの少ない年齢・職業・住所が異なる人たちが交流していく楽しさ、そんな人たちみんなが抱える悲しみに力を合わせて向き合っていく強さを描こうとしました」と、本作で目指した方向性や挑戦について教えてくれた。また、「お父さんを疑う主人公の心の変化が重要」と捉え、これまで以上に心情描写を多めに盛り込んだという。
最後に、「子供も大人も明日に希望をもてる漫画を目指して、これからもコツコツ描いていきます」と、今後への意気込みを語ってくれた。
取材協力：不二丘いつき(@fujioka2020)
