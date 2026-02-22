一歩踏み出すたびに実感する快感！【アシックス】が誇る高いフィット感のランニングシューズがAmazonで販売中！
快適なランニングやウォーキングをサポートするために設計されたランニングシューズ。JOLT 4は、より快適なランニングやウォーキングをサポートするために設計。EXTRA WIDEラストを採用し、ゆとりのある履き心地を提供。長年のGTシリーズからインスピレーションを受け、クラシックなスタイリングと優れたフィット感を提供。よりやわらかく、足にフィットするように、アウターソールのフレックスグルーブを大きく配置した。また、前足部のフィット感を高め、ソフトなORTHOLITEソックライナーにより、快適な履き心地を追求。
地面をしっかり捉えるゴム底のアウターソールが安定した足取りを支え、スムーズな足運びを可能にしている。足への負担を軽減する工夫が随所に凝らされており、運動習慣をより快適で継続しやすいものにする。
快適なランニングやウォーキングをサポートするために設計されており、クラシックなスタイリングと優れたフィット感を提供する。よりやわらかく足にフィットするよう、アウターソールの屈曲溝が大きく配置されている。
前足部のフィット感を高める設計に加え、ソフトなインナーソールを採用することで快適な履き心地を追求している。合成繊維と人工皮革を組み合わせたアッパー素材により、耐久性と軽快な動きを両立させている。
長年愛されるシリーズの意匠を継承し、洗練されたデザインとスポーツシューズとしての機能性を高い次元で融合させている。初心者でも扱いやすく、毎日のジョギングから日常使いまで幅広いシーンで活躍する。
