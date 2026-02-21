¿ùÅÄÃÒÏÂ¤Î¡Ø¶äº²¡Ù¿·ºî±Ç²èÀ©ºî¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¸«¤Ë¡¢ºå¸ýÂç½õ¡õÅ£µÜÍý·Ã¤¬Çú¾Ð
¡Ø¶äº² THE FINAL¡Ù¸ø³«¤«¤é5Ç¯¡£¿·ºî±Ç²è¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù¤ÎÀ©ºî¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¿ùÅÄÃÒÏÂ¤µ¤ó¡¢ºå¸ýÂç½õ¤µ¤ó¡¢Å£µÜÍý·Ã¤µ¤ó¤Ë»Ç¤Ã¤¿¡£
¿ùÅÄÃÒÏÂ¡Ê°Ê²¼¡¢¿ùÅÄ¡Ë¡¡¤¢¤ì¤À¤±¡Ö¤³¤ì¤¬¥Û¥ó¥È¤Î¥Û¥ó¥È¤Î¥Û¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¡ª¡×¤ÈÀëÅÁ¤·¤Æ¡¢¤½¤Îµ²±¤¬Á¯ÌÀ¤Ê¤¦¤Á¤Ë¿·ºî¤ÎÏÃ¤¬Íè¤Þ¤·¤Æ¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿»ö¼Â¤ò¤â¤ß¾Ã¤½¤¦¤«¤È¡¢¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºå¸ýÂç½õ¡õÅ£µÜÍý·Ã¡Ê°Ê²¼¡¢ºå¸ý¡¢Å£µÜ¡Ë¡¡¥¢¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï!!
¿ùÅÄ¡¡¤¢¤È¤Ï¿·ºî¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£¾®·ª½Ü¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¢¤È¤«¡£
ºå¸ý¡¡¤Ê¤ó¤Ç¼Â¼Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¿ùÅÄ¤¯¤ó¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢TV¥¢¥Ë¥á¤Î¡ÖµÈ¸¶±ê¾åÊÓ¡×¤«¤é¤Ï16Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢´°Á´¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇºÇ½é¤Ï¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤º¡£
Å£µÜ¡¡Âç½õ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¿·ºî¤ò¤ä¤ë¤Ê¤ó¤ÆÍ½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ÈÃª¤«¤é²´Ã°Ìß¡ÉÅª¤Ê¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¡ÖµÈ¸¶±ê¾åÊÓ¡×¤ÏÊüÁ÷Åö»þ¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦Ç¼ÆÀ´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºå¸ý¡¡¡ÖµÈ¸¶±ê¾åÊÓ¡×¤Ï¥®¥ã¥°¤È¥·¥ê¥¢¥¹¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¿·µ¬¤Î¿Í¤â¡Ø¶äº²¡Ù¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·à¾ìÈÇ¤Ç¿·¤¿¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿¿ÁªÁÈ¤ä·Ë¤â¸«¤»¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢Åö»þ¸«¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â²þ¤á¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¡£
Å£µÜ¡¡Á´¤¯Æ±¤¸´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿ùÅÄ¡¡°Ê²¼Æ±Ê¸¡£
¨¡¨¡ Ì¾ºî¡ÖµÈ¸¶±ê¾åÊÓ¡×¤ËºÆ¤ÓÄ©¤à¾å¤Ç°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¿ùÅÄ¡¡¿·¤¿¤Ê´ÆÆÄ¤µ¤ó¤È²»¶Á´ÆÆÄ¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¤¿¿·ÂÎÀ©¤Çºî¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Á°ºî¤òºÆ¸½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÍÆÅª¤Ë¤â¿¿ÁªÁÈ¤ä·Ë¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤È¿·¤·¤¤¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºå¸ý¡¡¡È¤³¤Ê¤ì¤¿´¶¡É¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¿·È¬¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î16Ç¯¤Ç¡Ê¼«Ê¬¤Ë¡Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤ÏÇí¤®¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡£°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤Ï¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿¤é¡¢¿·È¬¤ÎÂæ»ì¤¬¼«Á³¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¼þ¤ê¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡©
¿ùÅÄ¡¡¤¦¤ó¡£
ºå¸ý¡¡¡Ê°¤ÉúÅÆ¡Î¤¢¤Ö¤È¡ÏÌò¤ÎÂçÄÍ¡ËË§Ãé¤µ¤ó¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡£
Å£µÜ¡¡¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª
ºå¸ý¡¡ÆüÌî¡ÊÁï¡Ë¤¯¤ó¤È¤«¤â¡Ö¹â¤¤À¼¡¢½Ð¤Ê¤¤¤è¡¼¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿À°Ò¤Ç¤·¤¿¤·¡£
Å£µÜ¡¡²¿¤âÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼«¤º¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢»ä¤â¡¢¤³¤Ê¤ì¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌòÊÁÅª¤Ë¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Åª¤Ë¤â¥¬¥à¥·¥ã¥é¤ËÀï¤Ã¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡¢¤½¤³¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ùÅÄ¡¡¿·µ¬¤Ç²Ã¤ï¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ä½Ð±é¼Ô¤Ë¡È¡Ø¶äº²¡Ù¤ØÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¡É¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£°¤¤¶ÛÄ¥´¶¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£
Å£µÜ¡¡¤½¤¦¤À¤è¤Í¡£
¨¡¨¡ °ÂÆ£¾°Ìé´ÆÆÄ¤â¶äº²¥Õ¥¡¥ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¿Í¤â³§¡¢¡Ø¶äº²¡Ù¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¿ùÅÄ¡¡¤½¤¦¤¤¤¦°¦¾ð¤¬ÎÉ¤¤Êý¸þ¤ËºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤³¤Ë¿Ô¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊºòÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ËTV¥¢¥Ë¥á¡Ø3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡Ù¤Ç¤â¡¢¥¬¥ä¤ÎÀ¸ÅÌÌò¤ÇÆþ¤ëÌò¼Ô¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ø¶äº²¡Ù¤ò´Ñ¤Æ°é¤Ã¤¿Êý¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖÆ´¤ì¤Î¶äº²¤À¡£´ò¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½ª¤ï¤ë½ª¤ï¤ëº¾µ½¤È¤«¡¢²¿ÅÙ¤â¥Ò¥É¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
ºå¸ý¡¡¤½¤³¤Ë¿Ô¤¤ë¤ï¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë
¿ùÅÄ¡¡¤À¤«¤éËÍ¤é¤â¡¢¹¥¤¤À¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Çµö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºå¸ý¡¡¤Ê¤ó¤Ç¼Õ¤Ã¤¿¡©¡Ê¾Ð¡Ë
¨¡¨¡ º£²ó¤Îanan¤ÎÆÃ½¸¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È¼æ¤«¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¡É¡£±é¤¸¤ëËü»ö²°3¿Í¤Î¼æ¤«¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¿ùÅÄ¡¡Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Á³¤ÈÆ°¤±¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¸ß¤¤¤ò»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤â¤¿¤ì¹ç¤¤¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºå¸ý¡¡¿·È¬¤Ç¸À¤¦¤Ê¤é¡¢Ì¥ÎÏ¤Ï¡ÈÉáÄÌ¤µ¡É¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÆÃ°Û¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¾ï¼±¿ÍÅª¤ÊÉáÄÌ¤µ¤¬ÆÃ°Û¤Ê¤â¤Î¤Ë±Ç¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Èà¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¼ý½¦¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡£
Å£µÜ¡¡¿À³Ú¤â¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¿´¤ÎÄì¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤Ã¤Æ¡£¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¹Í¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯½Ö»þ¤ËÈô¤Ó½Ð¤»¤ëÍ¥¤·¤µ¤ä°¦¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤¬ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¶ä¤µ¤ó¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¸ý¤Ë¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¸ß¤¤¤ò»×¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ì¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ø¶äº²¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë¼æ¤«¤ìÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºå¸ý¡¡¿¿ÁªÁÈ¤ÎÌÌ¡¹¤Ê¤ó¤«¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢¶õÃÎÀèÀ¸¤ÎÀ¼Á¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©
¿ùÅÄ¡¡¤¦¤ó¡£¸¶ºî¼Ô¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¥´¥ê¥é¡¦¶õÃÎÀèÀ¸¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÍ×ÁÇ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿²½¿È¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¡£
ºå¸ý¡¡ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¡£
¿ùÅÄ¡¡ºî¼Ô¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤À¤«¤é¡¢ÉáÄÌ¤Ê¤éÀâ¶µ¤¯¤µ¤¯Ê¹¤³¤¨¤¿¤ê¡¢½Å¤¯¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Î¤¬¿É¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤â·Ú¤ä¤«¤Ç¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¤Ï¤¸¤±Èô¤Ö¤è¤¦¤Ê½À¤µ¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¡Ø¶äº²¡Ù¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ç¤¹¡£¿ùÅÄÃÒÏÂ
¤¹¤®¤¿¡¦¤È¤â¤«¤º¡¡10·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£Â¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ç¼çÍ×¥¥ã¥é¤ÎÀ¼¤òÌ³¤á¡¢¶áÇ¯¤Î½Ð±éºî¤Ë¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¡ÊÈáÌÄÖÙ¹ÔÌ½¡Ë¡¢¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¡ÊºäËÜÂÀÏº¡Ë¡¢¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡ÊÆü¼Ö´²¸«¡Ë¤Ê¤É¡£ºå¸ýÂç½õ
¤µ¤«¤°¤Á¡¦¤À¤¤¤¹¤±¡¡10·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿·³ã¸©½Ð¿È¡£ÂåÉ½ºî¤Ë¡Øµ¡Æ°Àï»ÎV¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¡Ê¥¦¥Ã¥½¡¦¥¨¥ô¥£¥ó¡Ë¡¢¡Ø·ì³¦ÀïÀþ¡Ù¡Ê¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ë¤Ê¤É¡£¸½ºß¡¢¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ¡Ù¡Ê¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥ê¥Ò¥È¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Å£µÜÍý·Ã
¤¯¤®¤ß¤ä¡¦¤ê¤¨¡¡5·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£¶áÇ¯¤Î½Ð±éºî¤Ë¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¡Ê²ÏÎ»ìº¡Ë¡¢¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡ÊÀ¾µÜÅí¡Ë¤Ê¤É¡£¸½ºß¡¢¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥É¥é¥´¥ó¤ÎÍñ¤À¤Ã¤¿¡Ù¡Ê¥Þ¥ê¥¨¥ë¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£
information¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù
¸¶ºî¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¥´¥ê¥é/¶õÃÎ±Ñ½©¡¡´ÆÆÄ/°ÂÆ£¾°Ìé¡¡´Æ½¤/Æ£ÅÄÍÛ°ì¡¡µÓËÜ/´ßËÜÂî¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ/ÃÝÆâ¿ÊÆó¡¡¼çÂê²Î/SUPER BEAVER¡Ö»¸Á³¡×¡¡2·î13Æü¸ø³«¡£Ⓒ¶õÃÎ±Ñ½©/·à¾ìÈÇ¶äº²À½ºî°Ñ°÷²ñ
¼Ì¿¿¡¦Å·Æü·ÃÈþ»Ò¡¡¼èºà¡¢Ê¸¡¦´ØÀîÄ¾»Ò
anan 2483¹æ¡Ê2026Ç¯2·î10ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê