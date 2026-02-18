【2.5万いいね】お兄ちゃんの真似をしたいのに…！技の披露ができない妹マルプーがとった行動
【画像を見る】がんばりたいのに…健気に頑張る妹犬に胸キュン
ワンちゃんとのやり取りに、思わず心が動かされる瞬間ってありますよね。そんな飼い主さんの声に一生懸命応えようとするマルプー（マルチーズとトイプードルのミックス犬）の姿が、Instagramで2.5万いいね！を集めて話題になっています。見ているだけで胸がきゅんとしてしまうワンシーンとは？
■がんばりたいのにできない…妹マルプーの健気な姿
“くるるん”とは、体をくるっと一回転させる仕草。お兄ちゃんのまおちゃんは、見事な“くるるん”を披露して見せます。
ところが、「ちろちゃんは？」と聞くと、ちろちゃんは“くるるん”ができません。クーンと鳴く姿は、まるで「できないよ〜」と言っているかのような反応です。
ちろちゃんの隣では、再びまおちゃんが得意気に“くるるん”を披露してくれます。そんなお兄ちゃんの様子を見てヤキモチを焼いたのか、お兄ちゃんにアタック！
ちろちゃんは“伏せ”をして対抗します。「伏せならできるよ！」と言いたそうな気持ちが伝わってきそうです。
それでも、ちろちゃんの後ろで完ぺきな“くるるん”を何度も披露するまおちゃん。ちろちゃんも様子が気になって、後ろをチラッと振り返ります。
がんばりたいのにできないちろちゃんの切ない姿に「できなくてもかわいいよ！」「ヤキモチが可愛い」「健気すぎる」などのコメントが寄せられ、2.5万いいね！を獲得しました。
■マルプー兄妹はどんな子たち？投稿主さんに聞いてみました！
2匹の飼い主であるshupaman_maokichi1211さんにお話を伺いました。
−いいねがたくさんついてバズっていましたね。こちらの反響についてはいかがでしたか？
shupaman_maokichi1211さん
「とても嬉しかったです！私たちにとっては日常の風景だったので、こんなに見ていただけるんだと驚きました！わんちゃんが大好きで始めたアカウントなので、たくさんのわんちゃん友達もできて嬉しいです」
−バズったことについて、ご家族や周囲の方はどんな反応をされていますか？
shupaman_maokichi1211さん
「パートナーもかなり親バカなので、うちの子をたくさんの方に見ていただけて嬉しいと言っていました」
−印象的なコメントや反響があれば教えてください！
shupaman_maokichi1211さん
「『“くるるん”が出来てる子もできてない子もかわいいよ』という、あたたかい応援コメントや『かわいくて何度も見ています』というコメントは嬉しかったです。また『俺も体育祭で“くるるん”失敗したよ、難しいよな』っていうまさかの共感？コメントがあって笑いました！」
−まおちゃんとちろちゃんは、それぞれどんな性格のワンちゃんですか？
shupaman_maokichi1211さん
「まおちゃんは5歳の男の子です。中に人間の子どもが入ってるのかな？というくらい賢くて、言葉もたくさん理解している子です。さらにとっても食いしん坊なので、おやつをもらうために様々なトリックをすぐ習得しちゃいます。ちろちゃんは2歳の女の子です。おてんば、活発、甘えんぼ、そしてまおちゃんがだーいすきです。おもちゃは二つあってもお兄ちゃんが持ってるものがいい！いつもお兄ちゃんの真似っこ。まさに妹！ってかんじです。お迎えしたその日からすぐにまおちゃんのことが大好きになったみたいです」
−最近のまおちゃんとちろちゃんの様子や面白かったエピソードを教えてください。
shupaman_maokichi1211さん
「まおちゃんがちろちゃんを躾していることに最近気づきました！たとえば、ちろちゃんがワンワンうるさくしていると、まおちゃんが鼻で小突いたり、わん！(しずかに！)と言っていたりして驚きました。実際ちろちゃんは、まおちゃんをみてトリックを覚えているようです。
今回のリールでも、よく見ると20秒と35秒あたりでちろちゃんのことを前足でちょんっとして『落ち着いてがんばって』といっているようです」
−レタスクラブの読者に一言お願いします！
shupaman_maokichi1211さん
「はじめまして！“まおちろ”の飼い主です。レタスクラブさんから連絡をいただいて皆さんにまおちろのことを知っていただけるのがとっても嬉しいです。わんちゃんが好きな方、よろしければ覗きに来てください」
■実はちろちゃんの“くるるん”が成功したエピソードも
他にもまおちろ兄妹のかわいらしいエピソードがたくさん投稿されています。
「はじめてにぃにと離れた1歳児」というタイトルとともに投稿されたのは、お散歩に出かけたまおちゃんの帰宅を健気に待つちろちゃんの様子。
ちろちゃんは、「きゅんきゅん…」と、とても寂しそうな声で鳴いて帰りを待ちます。健気に待つ姿に「どこにも出かけられない…」「可愛い健気な…」などのコメントで賑わいました。
実は、ちろちゃんが“くるるん”に成功していたエピソードも紹介されています！
いつものように“くるるん”の練習をしているまおちろ兄妹。
shupaman_maokichi1211さんが2匹に「くるるんは？」と問いかけます。
いつものように上手な“くるるん”を披露してくれるまおちゃんですが、そんなお兄ちゃんの様子を見てちろちゃんもひらめきます。
するとお兄ちゃんの真似っこをして、上手に“くるるん”が成功しました。
この日がお誕生日だったshupaman_maokichi1211さんもびっくり！思わぬサプライズに「くるん記念日最高！」「よくがんばったね」などの喜びのコメントが寄せられました。
うまくいかない時間さえ、あとから思い出すと愛おしく感じてしまいそうです。
まおちろ兄妹の成長の様子は、shupaman_maokichi1211さんのアカウントからご覧いただけます。
文＝佐藤みなみ