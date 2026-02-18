「兄弟の中で私だけを無視」突然始まった父からの虐待。24歳・虐待サバイバーが明かす“後遺症”の数々とは＜前編＞
こども家庭庁の調査によれば、2023年度に報告された児童虐待相談対応件数は、22万5509件と調査以来過去最多を更新した。
一方で、虐待を受けた子どもが、被害を認識できずSOSを出せないケースも多い。両親が生活の拠り所である子どもからすれば、両親が自分を傷つけているとは思いづらく、無意識のうちに「自分がおかしい、悪いのだ」と自責するケースもあるはずだ。
山本楓さん（仮名・24歳）も、家族からの虐待に気付けなかった一人だ。
思春期に父から無視や威圧的な言動を受け、家庭内では常に緊張を強いられていたものの、当時の山本さんはそれを「虐待」だとは捉えていなかった。むしろ「自分の振る舞いが悪いから」と、原因を自分に求め続けていたという。
なぜ子どもは、家庭内の異常に気づけないのか。そして気づいたときには、なぜ心や身体に深刻な症状として現れてしまうのか。山本さんの話から、虐待が「見えにくい形」で残す傷と、その後の人生に及ぼす影響をひもといていく。
◆小6から始まった兄弟差別
山本さんに対する虐待が始まったのは、小学校6年生の頃だった。
「父が突然、私を無視するようになりました。他のきょうだいとは普通に接しているなか、なぜか私だけを無視するようになったんです。母は『そんなこといちいち気にしなくていいよ』と軽く流すのですが、どこか腑に落ちず引っかかっていました」
ただ、中高生になると、父からの心理的虐待はエスカレートしていく。
「ドライヤーや、歯磨きをしてる時など、私が物音を立てるたびに、父は『うるさい』と怒鳴ってきました。
ただ特徴的なのは、私に直接怒るのではなく、他の家族に鬱憤をぶつけるんです。『誰だこんなうるさい音を鳴らしているのは』と圧力をかけてくる。明らかに私を責めているとわかっているのですが、あえて周りに文句を言うことで、『私が何かをしでかすと、私以外の家族が犠牲になってしまう』と余計に重圧を与えられているようでした。
家庭内では、できるだけ家族に迷惑をかけないよう、父に物音を漏らさないように過ごしました」
当時、小学生だった山本さんにとって、父が無視を始めた真意はわからなかったが、気にしないようやり過ごしてきた。
◆1歳の時に実父が死去
父から心理的な虐待を受けてきた山本さんだが、傍目からその光景を見ていたきょうだいもまた心的ストレスを抱えていたはずだ。
心理的虐待の一種に、「面前DV」という概念がある。これは保護者や配偶者が、子どもの目に届く範囲で、他の家族に暴力や暴言を振るうことと定義されている。
子どもからすれば、直接的に被害を受けないものの、間接的にショックやストレスが刻まれることで、成長後の人間関係や精神面に影を落とすとされている。不眠や頭痛に加え、過度な緊張による不安障害、自己肯定感の低下、他者の反応に敏感になって対人関係に支障をきたすなど、心身に影響をきたすとされている。
当時を振り返り、山本さんは「同じ屋根の下に住むきょうだいも面前DVの被害に遭っていた」と考える。
「姉も面前DVを受けていたのだと思います。これは母から聞いた話ですが、私が生まれた翌年に、実父が亡くなっているんです。その頃、私はまだ物心がついていなかったのですが、姉は『新しいお父さんが欲しい』と頻繁にお願いしていたそうです。
姉からしたら念願の継父が、きょうだいである私に心理的虐待を繰り返すようになる。その光景を長期的に直視したせいか、姉は自責感や罪悪感を抱えていると、母から打ち明けられました。姉も同様に、実父との別れや、継父による面前DVを経験し、複雑な胸中を抱えていたのだと思います」
◆1歳の時に実父が死去
