「ブス」←父の言葉が「呪い」になった…？14歳で二重整形を始めた少女が、700万かけてようやく見つけた自分を愛する術【作者に聞く】
エレベーターですれ違っただけの見知らぬ男性に投げつけられた、無慈悲な一言。14歳で二重整形を経験し、その後も「かわいい」と言われるために努力を重ねてきたうみの韻花(@umino_otoka)さんにとって、その言葉は深く、鋭く突き刺さる呪いとなった。
自らの整形体験を赤裸々に描いた漫画『14歳で整形した私 「ブス」の呪いから解けて自分を好きになる日まで』。いじればいじるほど理想から遠ざかる「整形沼」の苦悩と、そこから自分を認めるまでの軌跡を紹介する。
うみのさんの容姿への執着は、幼少期にまで遡る。整形外科医だった父親から「今はブスだが、将来は美人になる」と言われたことが、すべての始まりだった。14歳で二重整形に挑み、就職後も他人の言葉に翻弄されながら施術を重ねた。
目は切開、鼻は鼻フル整形を2回、さらには脂肪吸引や豊胸手術。総額は700万円を超えた。しかし、外見を変えても心は満たされず、鏡を見るたびに自分の顔が「化け物」のように歪んで見える時期もあったという。
「外見に執着するあまり心が歪んでしまった自分を表現するために、あえて化け物のような姿を描きました。当時のつらい記憶を呼び起こし、泣きながらペンを走らせたこともあります」
■「自分を好きになるために勇気を出した証」。後悔を越えて見つけた自尊心
整形を繰り返す中で失敗を経験し、心を病んでしまうことも何度もあった。しかし、うみのさんは現在、「整形をしてよかった」とはっきりと語る。
それは、特定のパーツが理想通りになったからではない。整形という行為を通じて、コンプレックスと格闘し、自分を認めるために必死に動いたそのプロセスそのものを肯定できるようになったからだ。
「整形は、自分を好きになるために勇気を出した証であり、人生の勲章だと思っています。まだ自分の中で理想の見た目ではありませんが、胸を張って堂々と歩けるようになりました」
■「悩んでいるのはあなただけじゃない」。これから整形を考える人への忠告
SNSで整形が身近になった今だからこそ、うみのさんは安易な施術に警鐘を鳴らす。自身が「修正沼」にハマった経験から、カウンセリングは少なくとも3〜5件は回ること、そして「執刀医の技術」を何よりも優先することを強調する。
「流行りのデザインにする前に、一度立ち止まって考えてほしい。整形において一番大事なのは、自分に似合う自然な形を見つけること。そして、リスクを十分に理解した上で納得して決断することです」
「人は見た目が一番大事」と言われる社会で、それでも見た目だけに惑わされず、自分をしっかり持って生きてほしい。うみのさんの切実な願いが込められた本作は、容姿に悩む多くの読者の「心の拠りどころ」となっている。
取材協力：うみの韻花(@umino_otoka)
