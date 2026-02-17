´¥ÁçÃÎ¤é¤º¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¶õ´Ö¤Ø¡ªÅß¤³¤½º¹¤¬½Ð¤ë¶õµ¤¥±¥¢¡£¡Ú¥·¥ã¡¼¥×¡Û¥×¥é¥º¥Þ¥¯¥é¥¹¥¿¡¼7000¤¬Amazon¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡ª
Åß¤³¤½º¹¤¬½Ð¤ë¶õµ¤¥±¥¢¡£¡Ú¥·¥ã¡¼¥×¡Û¥×¥é¥º¥Þ¥¯¥é¥¹¥¿¡¼7000¤¬Amazon¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡ª
´ðËÜÀÇ½¤ÈÇö·¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÎ¾Î©¡¢¶õµ¤À¶¾ôµ¡¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¥·¥ã¡¼¥×ÆÈ¼«¤Î¶õµ¤¾ô²½µ»½Ñ¡¢¥×¥é¥º¥Þ¥¯¥é¥¹¥¿¡¼7000¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±ó¤¯¤Î¥Û¥³¥ê¤â°ú¤´ó¤»¤ÆÂç¤¤ÊÇØÌÌÁ´ÂÎ¤ÎµÛ¹þ¸ý¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËµÛ°ú¡£¥×¥é¥º¥Þ¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¥¤¥ª¥ó¤¬ÀÅÅÅµ¤¤ò½üµî¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸úÎ¨ÎÉ¤¯½¸¤¸¤ó¡£
0.3¥Þ¥¤¥¯¥í¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÎ³»Ò¤ò99.97¡ó°Ê¾å½¸¤¸¤ó¤¹¤ëÀÅÅÅHEPA¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡£10,000¸Ä¤ÎÈù¾®¤ÊÎ³»Ò¤òµÛ¤¤¹þ¤ß3¸Ä¤·¤«ÄÌ¤µ¤Ê¤¤¡¢10Ç¯´Ö¸ò´¹ÉÔÍ×¤Î¹âÀÇ½¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡£
´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¤Ë¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê²Ã¼¾¤ò¼Â¸½¡£ºÇÂç²Ã¼¾ÎÌ¤Ï500mL/£è¡£¢¨²Ã¼¾¡Ö¶¯¡×±¿Å¾»þ
