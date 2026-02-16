はっ水×ダウンの心地よさ。毎日の足元を包み込むリラックスミュール【ザ・ノース・フェイス】の防寒シューズがAmazonに登場中‼
素足で感じるやさしいぬくもり。屋内外で頼れる軽快モデル【ザ・ノース・フェイス】の防寒シューズがAmazonに登場!
ザ・ノース・フェイスの防寒シューズは、屋内外で気軽に使える、ヌプシシリーズ定番のダウンミュールだ。アッパーにははっ水加工を施したリサイクルポリエステルを使用し、軽さと扱いやすさを両立している。内部には550フィルパワーのダウンを封入し、足元をふんわり包み込むような暖かさを提供する。
フットベッドのライニングには素足でも心地よく履けるフリース素材を採用し、リラックスしたい時間にもぴったりの柔らかな履き心地を実現している。
アウトソールには環境に配慮したリサイクルラバーを使用し、屋内でも屋外でも使いやすいグリップ力と耐久性を備えている。
シンプルで合わせやすいデザインは、キャンプやベランダ、室内履きなど幅広いシーンで活躍する。ヌプシらしい快適性をそのままに、日常に取り入れやすい一足だ。
