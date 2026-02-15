鶏肉と卵のカチャトーラシャクシューカスタイル


オイル控えめ。再現しやすいプロの技で作る、新しいイタリアン

「オイルを減らしたら、おいしさも減る」。そんな思い込みを覆してくれるのが、イタリアで腕を磨いたシェフ夫さんと、管理栄養士の妻・ペペさんが考えた、オイル控えめのイタリアンレシピです。

ヘルシーなのに奥深い味わいで、家庭でも再現しやすいプロの技が詰まった、新しいイタリアンを試してみませんか。

※本記事はペペとシェフ夫著の書籍『オイルひかえめでプロの味 新しいイタリアン』から一部抜粋・編集しました。

■鶏肉と卵のカチャトーラ　シャクシューカスタイル

シャクシューカとはトマトソースに卵を割りいれた中東料理


半熟卵をくずしながら食べると、コクが加わり味に深みが生まれます。

＊カチャトーラ：イタリアの伝統的な煮込み料理

＊シャクシューカ：トマトソースに卵を割りいれた中東料理

【材料】2人分

鶏もも肉… 200g

玉ねぎ… 1/2個

パプリカ（赤、黄）… 各1/2個

にんにく… 1かけ

トマト缶（ホール）… 1缶（400g）

卵… 2個

オリーブオイル… 小さじ2

塩、黒こしょう… 各少々

パルミジャーノ・レッジャーノ（または粉チーズ）… 大さじ1

バゲット… 適量

【作り方】

1：鶏肉は半分に切る。玉ねぎ、パプリカは1cm幅のくし形切りにする。にんにくはみじん切りにする。

2：フライパンにオリーブオイルを熱し、にんにく、玉ねぎ、パプリカを中火で炒める。

3：野菜に火が通ったら鶏肉を加えて両面を焼き、トマト缶を加えトマトをつぶしながら混ぜ、ふたをして弱火で15分ほど煮込む。

4：塩、黒こしょうで味をととのえ、卵を間隔をあけて割り落とす。

5：ふたをして弱火で熱し、卵が半熟になったらパルミジャーノをかけ、スライスしてこんがりと焼いたバゲットを添える。

•火加減はとくに表示のない場合は中火で調理してください。

•加熱時間は目安です。調理器具や使用する食材によって差があるため、様子を見ながら必要に応じて調節してください。

•「パルミジャーノ・レッジャーノ」はとくに表示がない場合は、すりおろした状態の分量となっています。

◆著者：ペペとシェフ夫

ペペ：栄養士歴8年、管理栄養士歴6年。病院で働きながら食について学びを深め、のちにオーガニック食材を扱うレストランで勤務。

シェフ夫:イタリアンレストランで10年間勤務したのち、本場イタリアへ渡り修行。帰国後、自然派イタリアンレストラン「N al cubo(エンネアルクーボ)」を大阪にオープン。

インスタグラム（@pepe_italian_）のフォロワー数は11.7万人(2025年11月時点)。

著＝ペペとシェフ夫／『オイルひかえめでプロの味 新しいイタリアン』