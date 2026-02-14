逃げ場のない研究室で…。勘違い男の「好意」が、先輩女子を追い詰める“男女の視点差”がリアルで怖い…【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
理系大学・大学院の実情を描く理系女ちゃん(@rikejo_chan)の「先輩は綺麗な人だった」は、男性と女性2つの視点を描くことで「好意を寄せる側」と「寄せられる側」の認識の違いを描く。前半は先輩に恋する後輩の淡い恋心だが、後半で先輩の視点に変わるとその恋心は「恐怖」に変換されていく。一方的に好意を寄せられた先輩視点のラスト、あきらめられない呟きが波紋を呼び、Xで10万いいねの反響を集めている。
「理系」というテーマで描かれた本作「先輩は綺麗な人だった」。作者の理系女ちゃんは「理系という言葉自体は誰しも耳にしたことがあると思います。しかし、理系学生の割合は大学進学者のうち35%(令和2年度推計)にとどまります」と語る。さらに大学院進学やアカデミアに残る人は少なく、「理系に対する解像度が少しでも高まれば、興味を持つ人が増え、現在アカデミアが抱える課題を解決できたりするのではないか」と考え、漫画の投稿を始めたという。
男性と女性の視点の違いでこだわった点について、理系女ちゃんは「あくまでも男女それぞれの視点を描くこと」だと明かす。「人と人の関係は、誰かの視点が介入する以上、主観を欠くことは難しい」と考え、本作にはあえてナレーションを入れていないそうだ。
また、女性視点に切り替わることで、男性の盲目的な振る舞いが浮かび上がる展開も印象的な同作。終盤の「彼は謝った」という場面が、告白のつもりだったのかどうかについて伺ってみると、理系女ちゃんは「読者の想像に任せたいです」と話す。
最後に、理系女ちゃんは「理系大学・大学院に関する作品を、いろんな角度から描いていきたいです。最近はゆるっとした漫画を描いていますが、今後も理系大学・大学院での生活やアカデミア内の問題にまつわる話を投稿していきます」と、今後への意気込みを語った。
相手をどのような存在として捉えているかによって、これほどまでに受け取り方が変わる本作「先輩は綺麗な人だった」。興味がある方は、この機会にぜひ一度読んでみてほしい！
取材協力：理系女ちゃん(@rikejo_chan)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。