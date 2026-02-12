《最大50％オフ》マリメッコのウニッコ柄アイテムが大幅値下げ中。編集部おすすめ6選
2026年2月12日現在、マリメッコの公式オンラインストアではお得なセールを開催しています。
ブランドを象徴する"ウニッコ柄"のアイテムが、最大50％オフで買えるチャンスです。
日本・アジア限定商品もオトクに買えちゃう♡
キッチン用品
●【日本限定】Unikko コーヒーカップセット（ハンドルなし）200ml
価格は7260円→5082円（30％オフ）。
●【日本限定】Mini Unikko エプロン
価格は9680円→6776円（30％オフ）。
バッグ
●Mono Mini Crossbody Solid ショルダーバッグ
価格は2万7500円→1万3750円（50％オフ）。
●【日本限定】Neat Crossbody Piirto Unikko M ショルダーバッグ
価格は1万7600円→1万560円（40％オフ）。
ウェア
●Linjaus Pikkuinen Unikko ソックス
価格は6160円→3696円（40％オフ）。
●Heleys Piirto Unikko Tシャツ
価格は2万3100円→1万3860円（40％オフ）。
セール対象商品は、食器、カバン、洋服、布まで、多種多様なラインアップです。日本やアジアでしか買えない限定アイテムもたくさんありますよ。
気になる人は早めのチェックを。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）