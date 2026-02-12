身に覚えのないハラスメント容疑で呼び出し…？冤罪の犯人は「一番仲がいい」と思っていた、あの人だった【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
清掃作業のパートをしていた魚田さん。辞める人が多くなかなか人が固定しないなか、新しく入ってきたパートさんは人当たりがよく、笑顔の絶えない人柄だった。一緒にいるときは「いい人」なのだが、その裏側で嘘のクレームやパワハラをでっち上げ、上司に報告し続けていた…!?漫画家・魚田コットンさん(@33kossan33)の『突然、豹変する同僚』を紹介するとともに話を聞いた。
■笑顔の裏で「嘘の報告」
現在、漫画ブログ「甘辛めもりぃず」を運営している魚田さん。本作を描いたきっかけについて、「『結局あの人はなんだったんだろう？』『こんな経験めったにないよな』と思って描き始めたのですが、コメントやDMで『私も同じような経験あった』といただき、びっくりしました。こういう人、あるあるだったみたいです」と語る。
魚田さんと組むことが多かったその同僚は、一緒に向かった事務所の職員から「魚田さんがいつも偉そうにしている」という話があったと、上司に虚偽の報告をしていた。魚田さんは心当たりがないにもかかわらず、「気をつけて」と上司から注意を受けてしまう。
■「第六感」の違和感は当たる
本人の知らないところで「作り話をでっちあげる」同僚。魚田さんは最初の第一印象で「おや？」と思ったらしい。
「あのときの第一印象は、本当に感覚？第六感？という感じです。自分に合わない人ってやっぱり最初になんとなく違和感があるみたいで、私はそういうのよく当たります(笑)。これも結構あるあるみたいで、『第一印象で違和感ある人はダメ』というコメントもたくさんもらいました」
■嫉妬が生んだ？「片親差別」の捏造
嘘はさらにエスカレートする。会話の一部分を曲解し、「片親はよくないと言われた」など、まったく違う話に変えて報告していたのだ。同僚は離婚歴があり、魚田さんに嫉妬をしていたのかもしれないと上司は言う。
「結局嫉妬だったのか？と言われたら『絶対にそうでしたね』とは断言できないのですが、人が人を陥れる理由って、嫉妬が多いのではないかなぁと思っています」と魚田さん。
当時の教訓として、職場でのコミュニケーションの重要性を痛感したという。「やっぱり職場のなかである程度いい関係をいろんな人と持っておくべきだったなと思います。当時は『仕事は仕事』と思っていて、あまり自己開示みたいなことをせずに働いていたので、『何考えているかわからない』と思わせてしまったのではないかなと」
もし他者と円滑にコミュニケーションをとれていたら、誰かに悪口を言われても「あの人がそんなことする？」とかばってもらえたかもしれない。表面上は笑顔で人当たりがよかった同僚。しかし、その心の中は自分にないものを持つ人への嫉妬でいっぱいだったのかもしれない。
取材協力：魚田コットン(@33kossan33)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。