仕事なめてる？「楽して稼ぎたい」と脱サラ→YouTuberデビューした元同僚の末路があまりに予想通りすぎて笑えない【作者に聞く】
働く自分の身に降りかかった日々の出来事を、哀愁ただようタッチの漫画にし、X(旧Twitter)で発信をしている青木ぼんろさん(@aobonro)。どこかで経験したことがあるシーンに、多くの共感の声が寄せられている。
■「YouTuberになる」と辞めた同僚
ウォーカープラスでは、そんな青木さんのサラリーマン生活を『恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活』と題し、全編描き下ろしでお届けする。
仕事に追われる毎日を過ごしていると、一度は脳裏に浮かんだことがある(かもしれない)「仕事を辞めてYouTuberになろうかな…」という考え。今回は、そんな考えを実行に移してしまった、青木さんが出会った同僚・西田(仮名)とのエピソードだ。
■夢破れた同僚の「その後」
退職してYouTuberを目指した西田。彼は現在どうしているのだろうか。
「実は彼、私が前に勤めていた会社の同僚で、今回漫画に描いていいか確認を取ったときに久しぶりに電話をしたんです。『宝くじ当てて仕事辞めてーよ』とボヤいていましたが、真面目に仕事を続けているようです」
YouTuberとしての成功はつかめなかったようだが、社会人として再出発しているようだ。青木さんは、「私自身、人生で岐路に立つと思い悩んでしまうほうなんですが、この同僚と一緒にいると『悩みすぎなくていいんだな』と思うことができるので、大切な同僚です」と語る。失敗しても、またやり直せばいい。西田の存在は、ある種の勇気を与えてくれるようだ。
■会社バレは「絶対NG」
一方、青木さん自身も「漫画家兼サラリーマン」という二足のわらじを履いている。周囲に作品のことは明かしているのだろうか？
「親しい一部の人には言っていますが、基本は言っていません。漫画を見られて『えっ、普段そんなこと思ってるんだ』などと思われるのが嫌なので(笑)」
たとえ選択を間違えても、またやり直せばいい。何歳になっても挑戦できるし、やり直せる。今後も“恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない”けれど、どこか一大事にも感じるサラリーマン生活を漫画でお届けする。
取材協力：青木ぼんろ(@aobonro)
