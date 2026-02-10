Amazonファッションタイムセール祭り


【画像】ファッション以外も安くなってる…！今すぐチェック

お買い物をお得に楽しみたい皆さんに、とっておきのニュースです！ 2月10日から2月16日まで、Amazonで「Fashionタイムセール祭り」が開催されます。

自分へのご褒美はもちろん、毎日使うアイテムをお得に揃える大チャンス。 ファッションから家電まで、知っている人だけが得をする注目アイテムを厳選しました。 完売前にチェックして、お買い物を楽しみましょう♪

■寒さ対策も最新家電も今が買い時⁉Amazon「Fashionタイムセール祭り」

Fashionタイムセール祭り


▶Fashionタイムセール祭り

開催期間：2026年2月10日（火）9:00〜2月16日（月）23:59まで

人気のファッションアイテムはもちろん、防寒グッズなど幅広いアイテムが特別価格で登場します！さらに、対象商品がお得になる「10％OFFクーポン」キャンペーンも同時開催されます！

■見つけた人勝ちの特別価格！「クーポンで10％OFF」キャンペーン

クーポンキャンペーン


クーポンの使い方は？


さらにお得を極めたいなら、絶対に見逃せないのが「クーポンで10％OFF」キャンペーンです。対象商品の商品ページに表示されている「クーポンを適用する」ボタンをポチッと押すだけで、お会計時にさらにお得になります。

クーポンのマークは？


「思っていたより安く買えた！」という喜びは、クーポン対象商品ならでは。 お買いものの際は、価格の近くに割引マークが隠れていないか、宝探し気分で隅々までチェックしてみてくださいね！

■絶対にチェックしたい！おすすめセール商品【11選】

今回のセールで見逃せない、編集部注目のアイテムをピックアップしました！

■まとめ買いでゴクゴク飲みたい！【ドリンク】

やかんの麦茶 from 爽健美茶 2LPET×8本


▶やかんの麦茶 from 爽健美茶 2LPET×8本

●参考価格：￥1,664→￥1,498（10％OFF）

やかんで煮出したような香ばしさと、ノンカフェインで体に優しく、ゴクゴク飲める安定の美味しさが人気の定番麦茶です。重たい2Lサイズもセール価格＆玄関配送でお得にストックしたいアイテム！

伊藤園 RROボックス おーいお茶 濃い茶 [機能性表示食品] 2L×9本


▶伊藤園 RROボックス おーいお茶 濃い茶 [機能性表示食品] 2L×9本

●参考価格：￥2,388→￥1,799（25％OFF）

カテキンがたっぷり詰まった、健康志向の方に嬉しい機能性表示食品です。キレのある渋みとシャキッとする濃いめの味わいで、毎日の食事と一緒に手軽に健康習慣を始められます。

■お得に揃えてあったか〜い♪【寒さ対策グッズ】

靴下サプリ まるでこたつソックス


▶靴下サプリ まるでこたつソックス

●参考価格：￥2,000→￥1,705（15％OFF）

独自の編み方で足首のツボを温め、まるでこたつに入っているようなポカポカ感が続く大人気ソックス。冷えに悩む方へのギフトや、家事・デスクワークを頑張る自分へのご褒美にオススメ！

okamoto ココピタ あったか実感 ハイソックス


▶okamoto ココピタ あったか実感 ハイソックス

●参考価格：￥1,430→￥1,272（11％OFF）

二層構造の特殊な生地が熱を逃さず、冬の冷えやすいつま先をしっかり守ってくれる外出用のあったか靴下です。厚みを抑えたデザインなので、お気に入りの靴を履きながら冷え対策ができる優れもの。

■狙っていたあのモデルもお得？完売前に即チェック【ニューバランス】

ニューバランス レディース ウォーキングシューズ


▶ニューバランス レディース ウォーキングシューズ

●参考価格：￥13,970→￥10,202（27％OFF）

クッション性がよく、「長時間歩いても疲れにくい」と好評のモデルです。滑りにくい靴底と軽い履き心地で、毎日の通勤から旅行まで幅広いシーンで大活躍してくれます。

ニューバランス レディース 厚底スニーカー


▶ニューバランス レディース 厚底スニーカー

●参考価格：￥13,970→￥9,944（29％OFF）

ギザギザのソールでレトロな可愛さをプラスした厚底スタイル。日本限定カラーで、Amazonの「レディーススニーカー」部門ベストセラー1位を獲得する人気アイテム！

■お家で本格ケアができちゃう！【美容グッズ】

Dyson ドライヤー


▶Dyson ドライヤー

●参考価格：￥59,000→￥29,900（49％OFF）

驚くほど軽くてコンパクトなのに、圧倒的なパワーでサロン帰りのようなシルキータッチな髪に。アタッチメントを付けるだけで最適な風温に自動調整してくれるので、テクニックなしで翌朝のうねりも抑えられる優秀アイテム。

【新モデル】 YOLU ヨル 3点 セット


▶【新モデル】 YOLU ヨル 3点 セット

●参考価格：￥4,620→￥3,920（15％OFF）

寝ている間に髪を守るナイトキャップ発想で、睡眠中の摩擦や乾燥ダメージを集中補修してくれる大人気シリーズです。トータルケアできちゃう嬉しい3点セット。売り切れ前に急いでチェックを…！

■欲しかったあの家電がこの価格！お得に生活をアップグレード【家電】

シャープ ドラム式 洗濯乾燥機


▶シャープ ドラム式 プラズマクラスター洗濯乾燥機

●参考価格：￥179,800→￥134,800（25％OFF）

高圧シャワーで繊維の奥の汚れまで弾き飛ばして洗うので、大切な衣類を傷めずガンコな汚れもしっかり落とせます。センサーが乾き具合を判断して効率よく乾燥してくれるから、雨の日や花粉の季節のお洗濯もこれ一台で安心です。

REGZA 4K テレビ


▶REGZA 4K テレビ

●参考価格：￥286,000→￥198,000（31％OFF）

高画質と充実のネット動画機能を備えつつ、コスパも◎。配信動画もサクサク快適に探せるので、おうち時間を手軽にアップグレードしたい方にオススメです。

コムテック ドライブレコーダー


▶コムテック ドライブレコーダー

●参考価格：￥36,182→￥21,660（40％OFF）

光の少ない夜道でもノイズを抑えた鮮明な映像をしっかり記録してくれます。あおり運転の接近を音声でお知らせする運転支援機能も充実。Amazon「ドライブレコーダー本体」カテゴリーでベストセラー1位！

気になるアイテムは見つかりましたか？ Amazonファッションセールは、2月16日までの期間限定での開催です。人気のカラーやサイズは早いもの勝ちになることも多いので、少しでも「いいな」と思ったら早めにチェックするのがおすすめです！

文＝MH