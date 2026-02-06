ジェラピケカフェに猫クレープが限定登場 黒ごま×いちご、塩キャラメル×オレンジの2種
【女子旅プレス＝2026/02/06】ジェラート ピケ カフェでは、表情や色合いが異なる2匹の猫をモチーフにした“猫クレープ”フェア「Creme Crepe Cats」を、2026年2月13日（金）〜3月4日（水） まで実施する。
今回のフェアでは、表情や色合いが異なる2匹の猫をモチーフに、見た目は愛らしく、中身は素材の組み合わせを種類ごとに変化をつけ、それぞれ個性豊かで奥行きのある味わいに仕上げた。
登場する“猫クレープ”は、塩キャラメル×オレンジと、黒ごま×いちごの2種類。
「塩キャラメルとオレンジのクレープ」は、左右で色の異なる耳がチャームポイントの猫がモチーフ。片耳はコクのある塩キャラメルチーズクリーム、もう片方は香り豊かな黒ごまクリームで仕上げ、生地の中には、ひんやりとしたバニラジェラートを中心に、塩キャラメルチーズクリーム、ふんわりとしたホイップクリーム、ジューシーなオレンジ果肉を重ね、香ばしいアーモンドとチョコクッキーをアクセントに加えた。
「黒ごまといちごフロマージュのクレープ」は、黒ごまクリームでできたグレーの毛並みの猫を、ブルーの瞳とピンクの鼻で愛らしい表情に仕上げた。なめらかなバニラジェラート、ほどよい塩味のクリームチーズ、ふんわり軽やかなホイップクリーム、いちごコンポートを重ね、仕上げにアーモンドとチョコクッキーをプラス。
どちらも写真に収めたくなるビジュアルでありながら、どんどん食べ進めたくなる味わいとなっている。（女子旅プレス／modelpress編集部）
≪gelato pique cafe≫
・渋谷ヒカリエ店
・玉川高島屋S・C店
・表参道ヒルズ店
・池袋サンシャインシティ店
・ルミネ立川店
・三井アウトレットパーク 幕張店
・御殿場プレミアム・アウトレット店
・佐野プレミアム・アウトレット
・神戸三田プレミアム・アウトレット店
・三井アウトレットパーク 大阪門真店
・松坂屋名古屋店
・mozoワンダーシティ店
・三井アウトレットパーク 北陸小矢部店
・金沢フォーラス店
・香林坊アトリオ店
・ソラリアプラザ店
・沖縄アウトレット あしびなー店
≪gelato pique cafe creperie≫
・アトレ恵比寿店
・御殿場プレミアム・アウトレット店
・三井アウトレットパーク 木更津店
・三井アウトレットパーク ジャズドリーム 長島店
・ルミネ池袋店
・三井アウトレットパーク 仙台港店
・酒々井プレミアム・アウトレット店
・土岐プレミアム・アウトレット店
・鳥栖プレミアム・アウトレット店
