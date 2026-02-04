ピューロ、春イベント「PUROSPRINGPARTY」韓国発エスターバニーと初コラボ パレードは演出に注目
【女子旅プレス＝2026/02/04】東京都多摩市の「サンリオピューロランド」では、春のスペシャルイベント「PUROSPRINGPARTY」を、2026年3月19日（木）から6月2日（火）まで開催する。“春のパーティ”をテーマに、ハローキティをはじめとするキャラクターたちがウサギになりきった姿で登場。館内はパステルカラーの花々で彩られ、韓国発の人気キャラクター・エスターバニーとの初コラボレーションも実現する。
【写真】ピューロ、シナモロール主役の新アトラクションが誕生
注目トピックは、新作のパレード「はぴぷぺぽっぴんぐ ふぇすてぃばる」。キャラクターたちは、パステルカラーを基調としたうさぎモチーフの新デザインのコスチュームで登場。うさぎになりきったキャラクターたちとともに、みんなで飛び跳ねたり、一緒になって盛り上がれる春の特別なパーティを届ける。
パレードの楽曲は令和のヒットソングメーカー玉屋2060%（Wienners）が担当。大ジャンプや宙返りのアクロバットなど、見応えたっぷりのダイナミックな演出にも注目だ。
また、エントランスにおける春ならではのフォトスポット設置、花が咲くキュートなコスチュームを着たキャラクターたちとの「PUROSPRINGPARTY スペシャルグリーティング」を実施する。
今回、エスターバニーとのスペシャルコラボレーションが実現。イベント衣装を着たサンリオキャラクターとのオリジナルグッズが登場する。
ハート型ミラーやフラットポーチなど、日常使いしやすいアイテムがラインナップ。館内にはコラボ専用の装飾が施されるほか、特別なコラボメニューも登場し、日韓の人気キャラクターが共演するプレミアムな体験を提供する。
イベントのオリジナルメニューも期間限定で登場し、食の面でも春を演出。
オリジナルカード付きの数量限定モーニングセット「Spring Special お食事ワッフルBOX」や、見た目のインパクトも抜群な「マイメロディのハムカツピンクカレー」、「ハローキティのキャロットオレンジケーキ」など、春らしいポップな印象のメニューが揃う。
期間限定グッズからは、キャラクターとお揃いの飾りが付いたカチューシャ、新作コスチューム姿のマスコットやアクリルキーホルダー、撮影小物に最適なバルーンなど、春のイベントを楽しむのにぴったりなアイテムを展開する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
開催期間：2026年3月19日（木）から6月2日（火）
住所：東京都多摩市落合1-31
