千賀健永「かなり高保湿」潤い＆ベタつかないが叶う！おすすめ化粧水

千賀健永さんが自身のYouTubeチャンネルに『【爆買い】韓国オリヤン貸切で本気のコスメ選び！千賀健永、ソンスのオリーブヤングで韓国美容を本気調査しました！』の動画を投稿。様々なコスメを購入する様子を公開してくれました！中には商品の使用感を説明してくれた場面も！

■スキンケア

動画内に登場したのはこちら！

Abib/復活草PHAトナー スキンブースター 2,567円（公式サイトより）

角質をケアして肌のキメを整え、うるおいのあるつるんとした肌へ導いてくれる化粧水！

店内でこちらを見つけた千賀さんは「この化粧水めっちゃ良いよ」とコメントしながら紹介。

続けてそのテクスチャについて「かなり高保湿、トロトロの感じです」と手の甲に出しながら質感を説明。

そして、塗った後の感触についても「塗った後はベタつかない、さらっとしてる感じ」「めちゃめちゃ良い」と語り、お気に入りの様子を見せていました！

■動画もチェック

動画内では、その他のアイテムも紹介しながらコスメ購入の様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。