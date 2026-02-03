40年待っても現れない駆け落ち相手の姿を求めて、白髪男性が毎年桜の木のもとに通い続ける理由とは【作者に聞いた】
【漫画】『幽霊が視える葬儀屋さんと桜の待ち人』を読む
元ゲーム会社所属デザイナーで、現在はストーリー漫画をメインに執筆している吉良いと(@kilightit)さん。個人で作品を公開・販売するほか、商業誌にも作品を掲載するなど、精力的に活動している漫画家だ。代表作『ようこそ亡霊葬儀屋さん』は、「このお話ほんとに好きです」「1度見たことあるはずなのに泣いてしまった」など、多くの読者に感動をもたらしている。
桜の木のもとへ白髪の男性がやってきた。当時、恋人との結婚を周囲に認められなかった彼は、駆け落ちするための待ち合わせ場所にこの桜の木を選んだのだという。しかし、いくら待っても彼女が現れることはなかった。それ以来、彼女の姿を見たことはないと言いながらも、彼はこの場所に40年も通い続けているのだ。
2度と会えないことを悟りながらも、この場所に彼女がいるような気がすると語る男性。1人きりの待ち合わせの寂しさを知っているからこそ、「好きな人を待ちぼうけさせる訳には行きませんから」と思って毎年やってきてしまうのだという。
“彼女は強気な人だから「もう来るな！」と怒られそう”という男性に、烏丸は「案外、うれしくて泣いているかもしれませんよ」と返す。烏丸の言うとおり、彼女は桜の木の下で大粒の涙を流していた。
作者の吉良いとさんに、この作品に対する思いを聞いてみた。
ーーこの作品を描いたときの想いを教えてください。
吉良いと「想い人には自分のことなんて忘れて幸せになってほしい。でも本当は、自分以外の人と結ばれる姿は見たくない。ずっとずっとそばにいてほしい。そんな複雑な乙女心と揺るぎない愛を今作では描きました。お読みいただけますとうれしいです！」
X(旧Twitter)やpixivにアップされると、読者から「泣いた」「来世は幸せな家庭を築いてほしい…」「大好きです!!」など絶賛のコメントが寄せられている本作。男性の言葉に涙した彼女が約束の場所に当時姿を現さなかった理由を考えると、心がきゅっと締め付けられてしまう。
画像提供：吉良いと(@kilightit)
