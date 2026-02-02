TOMORROW X TOGETHERとパブロがコラボ♪大阪土産にしたい限定スイーツ

TOMORROW X TOGETHERの日本ツアー開催にあわせ、大阪の人気チーズスイーツブランド「パブロ」から、ファン心をくすぐる特別なお土産企画が登場します。ライブの余韻をそのまま持ち帰れるような、限定デザインと大阪らしい遊び心が詰まったラインナップ♡会場近くで楽しめる商品から、移動中に購入できるお土産向けスイーツまで、シーンに寄り添う2種類が用意されています。

心斎橋本店限定たこ焼きチーズタルト

心斎橋本店限定で登場するのは、「PABLOのたこ焼きチーズタルトやで！オリジナルタグエディション」。直径約11cm、価格は1620円(税込)です。

大阪名物たこ焼きをイメージしたユニークなビジュアルで、プチシューとタルト生地の中にナチュラルチーズをトッピングした、あまじょっぱい味わいが魅力。

大阪限定チーズタルトを持ったPPULBATUデザインのBOXとピックに加え、チーズタルトを持ったPPULBATUデザインステッカーが1枚ランダムで付属します。

販売期間は2026年2月6日(金)～9日(月)で、各日100台限定です。

ビアードパパ発の新ブランドが東京駅に登場！デセール・シューのバレンタイン

移動中に買える監修チーズケーキ

駅や空港などの移動動線で購入できるお土産向けとして、「PABLO監修チーズケーキ」も登場します。

4個入りで価格は1620円(税込)。2026年2月6日(金)より数量限定で順次発売され、オリジナルパッケージにはチーズケーキを持ったPPULBATUデザインステッカーを1枚ランダム封入。

発売日や在庫数は店舗ごとに異なり、販売終了は2月28日(土)予定です。ライブ遠征の帰りにも立ち寄りやすいのが嬉しいポイントです。

大阪の甘い思い出を持ち帰って♡

ライブの感動と一緒に、大阪ならではのスイーツを持ち帰れる今回のコラボ企画。

TOMORROW X TOGETHERの世界観とパブロのチーズスイーツが重なり、旅の思い出をより特別なものにしてくれます♪

数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。大阪でしか出会えない味とデザインを、ぜひ楽しんでみてください。