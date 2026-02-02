GENSEIさんが発掘！ 須田亜香里さんのキャラクターを生かした大人の好感度メイク
持ち前の明るさと高いコミュニケーション能力で、アイドル時代から愛されキャラとして知られる、須田亜香里さんのお悩みは、長年積み重ねてきたアイドル感と年齢に合った大人っぽさのバランスについて。コンプレックスをカバーしながらも、厚塗り感のない大人の好感度メイクをGENSEIさんに教えてもらいました。
コンプレックスを味方にして、その人の顔立ちや個性を生かしたメイクを得意とするGENSEIさん。そんなGENSEIさんがメイクを通してゲストの新たな美しさの“GEN石”を見つける連載を本誌＆Webで掲載中！ ゲストのお悩みに応えるGENSEIメイクは、あなたのお悩みやモヤモヤもきっと晴らしてくれるはず。
さらに、YouTubeではメイク後のアフタートークもお届け。GENSEIさんと須田さんがメイクを振り返ります。インタビューが掲載されている anan 2472号やこの記事と共に、ぜひご覧ください。
須田亜香里さんのお悩みは？
30代に入ってメイクを大人っぽくアップデートしたいけれど、絶対に老けて見えたくない！ というジレンマと葛藤中。可愛いと美人のちょうどいいバランスが知りたいです。
厚塗りせずに、立体感を手にいれるベースメイク
GENSEIさん
今回はトーンが違う2色のファンデーションを使って、立体感のあるベースメイクを使っていこうと思います。
左から、バイユア セラムフィット スキニー グローリキッドファンデーション #17/#23 SPF50＋・PA＋＋＋ \3,410（Hamee 株式会社 TEL.0120-569-565）
須田さん
ファンデーションで一緒にシェーディングも行うということですか？ 新鮮です！
GENSEIさん
バイユアのリキッドファンデーションは今っぽいセミマット肌の質感でお気に入りです。保湿力も高くて、ツヤ感もあるので薄づきでも肌をフレッシュに見せることができます。明るいカラーを頬に、暗いカラーはサイドのフェイスラインに筆でのせたら、スポンジで馴染ませます。
須田さん
シェーディングはいつもパウダーで入れていたのですが、色ムラがでやすくて難しいと思っていました。
GENSEIさん
そうなんですよね。色ムラを直しているうちにどんどん濃くなっちゃったりして。ファンデーションの工程だけでシェーディングまで一気にできるので、厚塗り感もなくナチュラルに立体感を出すことができます。ぜひ初心者の方にも挑戦して欲しいです。
GENSEIさん
少し血色感を出したいので、上からチークベースを重ねます。このときついつい頬の高い位置にのせがちですが、今日は大人っぽく仕上げたいので、頬の高い位置から頬の下に沿って少しずつ叩き込みながら馴染ませていきます。
須田さん
パールのツヤ感も重なって、綺麗な立体感が生まれて嬉しいです！ いつも色味がしっかりついたコーラル系のチークを選ぶのですが、こんなに優しい発色でも顔の印象がグッと変わるんですね。
GENSEIさん
仕上げは、最近私がお気に入りの資生堂のパウダーを使います。パウダーのポイントは、外側は厚めにのせてツヤを消すことでシュッとした輪郭に。反対に内側はツヤが残るように薄めにのせてフレッシュな印象に仕上げます。外側から内側の順にのせることで、自然とパウダーの量を調整できます。
須田さん
粒子が細かくて肌あたりもいいので、厚塗り感がなく心地いいです。持ち歩きやすいサイズ感もいいなと思いました！
💄 薄づきで叶える立体感ベース
gensei's point!明度の異なる2色のリキッドファンデーションを頬とフェイスラインにそれぞれのせ、スポンジで内側から外側に向かって伸ばしていく。境目が残らないように首までしっかり馴染ませる。チークベースを頬の高いところから、頬の下に沿って叩き込む。フェイスパウダーを顔の外側から内側の順でのせていく。
顔の印象をアップする、ナチュラルなノーズシャドウのススメ
須田さん
眉間の部分がのっぺりとした印象があるのもコンプレックスなんです。おでこを出すと、「今日すっぴんなの？」なんて聞かれたりして。
GENSEIさん
立体感がなくて、寂しく見えちゃうんですかね。そういうときは自然なノーズシャドウが解決してくれます。今日はアイシャドウで使ったパレットの右上のピンクカラーをさりげなくノーズシャドウとして使います。
須田さん
あれ、今入れました？ 全然近くで見ても分からないくらい自然ですね。
GENSEIさん
肌に馴染むカラーを選ぶことで、すごくナチュラルに立体感を出すことができます。眉と眉の間の距離をさりげない陰影で埋めることで美人度もアップするし、スマートな印象になれますよ。
須田さん
アイシャドウと同系色を使うことで、目元に調和して自然と顔の中心に視線を集めることができるんですね！
GENSEIさん
色味選びはとっても大事。ここで濃いピンクを選んだら大変なことになっちゃいます。肌色に近いピンクを使うことでナチュラルに、少しシアーな質感のものを選ぶと程よい抜け感も出せます。
💄 さりげないノーズシャドウのコツ
gensei's point!アイシャドウで使用した、肌馴染みの良いピンクカラーをブラシでとり、眉頭からすっと鼻筋に向かって伸ばすようにノーズシャドウを入れる。
できあがり！
須田さん
わー！ GENSEIメイクでヘアスタイルもお洋服も普段と違った印象です。
GENSEIさん
老け見え対策には、ベースメイクが重要。今回はできるだけ重ねずに、だけどしっかりと立体感や血色感は仕込んでいくようなベース作りをしました。
須田さん
こんなにナチュラルにコンプレックスをカバーできるなんて驚きです。悩みは消さなくてもいい、悩みを活かした上で新しい自分になれることを見つけられたことが、今日の一番の収穫でした！
GENSEIさん
メイクは質感や色味、のせ方によって顔の印象を大きく変えてくれます。可愛さと大人っぽさの両方を叶えるGENSEIメイク、ぜひみなさんもやってみてください。
今回使ったアイテムは…
Information
左から、SHISEIDO エッセンス スキンセッティング パウダー 01 \5,500（資生堂お客さま窓口 TEL.0120-587-289）、THREE シマリング グローデュオR 01 \4,950（THREE TEL.0120-898-003）、ナチュラグラッセ カラーアイズN 04 \4,400（ナチュラグラッセ TEL.0120-060-802）須田亜香里
すだ・あかり 1991年生まれ、愛知県出身。'09年にSKE48の3期生として加入し、チームEのリーダーにまで躍進。グループ卒業後は、タレント、コメンテーター、ラジオパーソナリティーなど多方面で活動している。GENSEI
ゲンセイ 1989年生まれ、台湾出身。ヘアメイクとして台湾と東京の二拠点で活動。2024年にNetflix恋愛リアリティシリーズ「ボーイフレンド」でブレイク。品のあるメイクを得意とし、雑誌や広告、著名人のヘアメイクを多数手がけている。Instagram
須田さん衣装・パーカ \47,300（ワイエムウォルツ/マービン&ソンズ TEL.03-6276-9433） パンツ \39,600（ミュラーオブヨシオクボ TEL.03-3794-4037） ピアス 各\17,600 イヤカフ \18,700 ダブルフィンガーリング \51,700（以上イー・エム/イー・エムアオヤマ TEL.03-6712-6797）
撮影・Nae.Jay スタイリスト・仮屋薗寛子 ヘア＆メイク・GENSEI 取材、文・市谷未希子