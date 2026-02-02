快適さと、それから環境への配慮も！フレンチテリーで心地よく【アディダス】のスウェットがAmazonに登場中‼
軽やかに着こなそう。ロゴが映える、モダンな一本【アディダス】のスウェットがAmazonに登場!
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
アディダスのスウェットは、運動する日も、リラックスする日も、自分のペースを心地よく保てる一本。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
ソフトなフレンチテリー（裏毛）素材を使用し、肌触りの良さと快適なはき心地を両立。レギュラーフィットのシルエットに、ドローコード付きの伸縮性ウエストを備え、動きやすさにも配慮されている。
→【アイテム詳細を見る】
ファブリックには、環境保全に配慮したリサイクル素材を使用。快適性だけでなく、エシカルな選択を叶える一着。
→【アイテム詳細を見る】
スポーツにもデイリーにも馴染む、モダンなロゴグラフィックがアクセントとなり、アクティブなスタイルを引き立てる。
