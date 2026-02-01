ビアードパパ発の新ブランドが東京駅に登場！デセール・シューのバレンタイン

シュークリーム専門店ビアードパパを展開するDAY TO LIFEから、心ときめく新ブランド「デセール・シュー」が誕生。バレンタイン期間限定で、東京駅ギフトパレットにポップアップストアがオープンします。気軽なおやつのイメージを超えた、まるでコースデザートのような上質なシュー菓子は、自分へのご褒美にも大切な人への贈り物にもぴったり。東京駅でしか出会えない、特別な甘さに注目です♡

特別な一皿としてのシュー体験

「デセール・シュー」は、フランス料理のコースを締めくくる“デセール”の発想から生まれた新感覚のシュー菓子ブランド。

いつものシューを特別な一皿へと昇華させ、ひとくちで夢中になれる味わいを追求しています。

丁寧な素材選びと繊細な仕立てが、日常にほんの少しの非日常を添えてくれる存在に。まさに“シューに夢中。”を体感できる世界観です。

冬季限定ショコラを含む贅沢ラインナップ

注目は【冬季限定】パヴェ・ド・シューショコラ。キャラメルとアーモンドスライスをのせて焼き上げたシュー生地に、クーベルチュールチョコレートをハーフディップ。

南仏カマルグ産の完全天日塩“フルール・ド・セル”を使った塩キャラメルが、ビターなチョコと溶け合います。4個入960円、7個入1,680円。

さらに、ジャンドゥーヤとおもちの食感が楽しいシューもっちは3個入855円、6個入1,680円、9個入2,520円。

定番のパヴェ・ド・シューは5個入890円、8個入1,480円、16個入2,960円。

ムームーシューはミルク感たっぷりのクリームを包んだ3個入1,170円です。

東京駅だけのバレンタイン限定出店

ポップアップストアは東京駅八重洲北口改札すぐの東京ギフトパレット《ウィークリーパレット》にて開催。2026年1月31日(土)から2月15日(日)までの期間限定で、全国でもここだけの展開です。

平日は9:30-20:30、土日祝は9:00-20:30、最終日は18:00閉場となるため、早めの来店がおすすめです。

東京駅で出会う甘いご褒美時間

デセール・シューのポップアップは、バレンタインシーズンを特別な思い出に変えてくれる存在。素材や食感にこだわったシュー菓子は、贈る人の気持ちまでやさしく包み込みます。

東京駅限定という希少性も相まって、手に取る瞬間からワクワクが止まらないはず。日常を少しだけドレスアップしたいときに、ぜひ立ち寄ってみてください♪