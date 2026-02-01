野球ユニフォーム姿のスヌーピーがかわいい！HIPSHOPコラボのアンダーウェア、親子サイズ展開の全6種
アンダーウェアブランド「HIPSHOP(ヒップショップ)」から、「PEANUTS(ピーナッツ)」とのコラボレーション新作「BASEBALL DESIGN」シリーズが発売中だ。
■野球ユニフォーム姿の仲間たちが勢ぞろい！
野球チームのユニフォームを着たスヌーピーたちが勢ぞろいする今回のコレクション。おとな用・キッズ用ともに、スヌーピー、チャーリー・ブラウン、ペパーミント・パティ、シュローダー、ライナス、ウッドストックの全6種がそろう。
通常シリーズのポップなカラーリングとはひと味違い、今回はアースカラーをベースにしたスポーティーなデザインが特徴。スヌーピーはブルー、ペパーミント パティはオレンジ、ライナスはイエローと、異なるカラーも選ぶ楽しみのひとつだ。
フロント面にはPEANUTSの仲間たちの全身イラストとともにプロフィール紹介が配され、バック面には顔のアップがダイナミックにプリントされている。前後どちらも履けるダブルフェイス仕様で、その日の気分に合わせて2つの表情を楽しめる。
■親子おそろい・チームでおそろいもOK！キッズサイズも全種展開
「おとなサイズ」(各2800円)はS/M/L/LLの4サイズ、「キッズサイズ」(各2500円)は110/130の2サイズを展開。親子でおそろいコーデを楽しんだり、少年野球チームの仲間たちで分け合ってそろえたり。着る人によってさまざまな楽しみ方ができるのがうれしい。
ボディには速乾性・伸縮性に優れたポリエステル素材を採用しており、汗をかいてもさらりとした肌触りをキープ。スポーツやフィットネス時のアクティブウェアとしても活躍してくれそうだ。性別問わず着用できるシームレスタイプなので、家族みんなでシェアできるのもポイント。
■パッケージもおしゃれ！バレンタインギフトにも
パッケージもそれぞれカラーが異なり、そのまま渡してもサマになる仕上がり。バレンタインのプチギフトや誕生日プレゼント、ちょっとしたお礼にもぴったり。見えないところで楽しむ“隠れおしゃれ”として、自分へのご褒美にもおすすめしたい。
販売はHIPSHOP公式オンラインストアおよび全国のHIPSHOP各店にて。ZOZOTOWN(おとなサイズのみ)や楽天市場でも取り扱っているので、普段使っているショップからチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
