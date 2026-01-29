こんな安眠ほしかった‼光を遮ってくれる【ビビラボ】の安眠ドームがAmazonで販売中‼睡眠の質向上に！
眠りの浅くなるこの季節に！リラックス空間を作れる【ビビラボ】の安眠ドームがAmazonで販売中‼睡眠の質向上のキーアイテム！
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
ビビラボから、朝まで熟睡できる環境づくりをサポートする安眠ドームが登場！「朝日で早く目覚めてしまう」という方のための、ベッドに設置するだけで簡単に外からの光を軽減することができる安眠ドーム。疲れた身体を就寝中にしっかりと休ませることのできる環境づくりをめざそう。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
「【ビビラボ】安眠ドーム スリープシェルター LFP-500-GY 光を遮り安眠をサポート 内寸幅約90cmの広々設計 安眠ドームテント 安眠枕 カーテン 付き 快眠」は光を遮り、睡眠環境を整える安眠ドームだ。部屋の環境や季節によって異なる外からの光の侵入を軽減しコントロールすることで、それらに左右されにくい睡眠環境をつくることができる。
安眠ドームにはお好みで3段階に調整できる調光カーテンを搭載し、光の侵入を軽減。安眠ドーム左右に配したベンチレーターにより、内部の空気を換気して快適な環境を保ってくれる。
安眠ドーム天井のスマホホルダーにはNintendo Switchの画面を収納可能。寝ながら姿勢でゲームプレイができる。スマホの動画視聴にもおすすめだ。
健康は何よりも睡眠から。睡眠の質を高め、昼間の高いパフォーマンスを手に入れよう！
