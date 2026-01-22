ÇÉ¼ê¤Ê¿§¤ò¥é¥Õ¤ËÅÉ¤ë¡Ö¥³¥ó¥µ¥Ð¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¥ê¥Ã¥×¤Î»Å¾å¤²Êý
ÎÏ¤ÎÈ´¤±¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»÷¹ç¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡ÖÅ¬Åö´¶¤Î¤¢¤ë¡×¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¼ê¿ô¤ò¾Ê¤¤¤Æ¡¢¸ú¤«¤»¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤·¤Ü¤ë¤³¤È¤Ç½Ð²ñ¤¨¤ë´é¤È¤Ï¡£
¥ô¥£¥ô¥£¥Ã¥É¤Ê¿§¤Ë¡Ö¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×»È¤¤Êý
¥í¡¼¥º¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ê¥Ã¥×¤À¤«¤é¤È¡¢¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¾åÉÊ¤ËÅÉ¤é¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¿°¤Î¤Þ¤óÃæ¤Ë¤À¤±¿§¤ò¤Î¤»¡¢»Ø¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯¹¤²¤¿¤é¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Ç¥Ë¥à¤È¤â¤Ê¤¸¤à¼«Á³ÂÎ¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¡Ö¥é¥Õ¤Ë¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¡×¤Ç¤âËä¤â¤ì¤Ê¤¤¹âÈ¯¿§
¥Ð¡¼¥Ð¥ê¡¼ ¥¥¹ ¥Þ¥Ã¥È 19 5,720±ß¡¿¥Ð¡¼¥Ð¥ê¡¼ ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¡ÌÜ¤ò°ú¤¯Ç»Ì©È¯¿§¡£±Ñ¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤é¤·¤¤¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¥í¡¼¥º¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤é¡¢ÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â´Å¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÉþ¤È¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥í¡¼¥º¤Î¹á¤ê¤¬¤Û¤ó¤Î¤ê¤ÈÉº¤¦¡£
¡Ú¤Ä¤±Êý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
Ç»Ì©È¯¿§¤Î¥Ð¡¼¥Ð¥ê¡¼¤Î¥ê¥Ã¥×¤ò¿°¤ÎÃæ±û¤Ë¤À¤±¤Î¤»¡¢»Ø¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯¥¿¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¹¤²¤ë¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Ã¼¤Þ¤Ç¿§¤ò¤Î¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤È¡¢»³¤ò¤È¤é¤º¤ËÎØ³Ô¤ò¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¡£ËÜÍè¤Ê¤é¥ì¥Ç¥£¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥í¡¼¥º¤Ë¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤µ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¿·Á¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ë¡£
(»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¥¹¥á¤Î¥×¥é¥¤¥¹¤ä¾ÜºÙ)
