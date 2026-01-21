脱いだ靴下「ちょっとカゴに持っていくだけでしょ！」注意が止まらない!?これって更年期？「こんなこと言いたいわけじゃないのに…」【作者に聞く】
「聞こえてるって！」「私だって仕事して疲れてるの！」溜まりにたまったイライラを吐き出したら、もう止まらない！こんな風な言い方をしたいわけじゃないのに…。怒りが収まらず、あとになって猛烈反省。人によっては泣き出したり、落ち込んだり、感情はジェットコースター。もしかしてこれって「更年期？」今回は、9人の更年期の症状や向き合い方を描いた、漫画 原あいみさん(@aimihara)・監修 関口由紀さんの書籍『私の生理のしまい方』を紹介する。
■おしゃべり好きなしょうこ51歳の更年期症状は？「人に会いたくない」
40代後半で仕事を辞め、夫の実家がある関西に引っ越した、しょうこ。ある日、雨漏りかと思うような滝汗をかいていることに気づく。以降、月経過多で貧血や立ちくらみが頻繁になり、外出も億劫になった。したいことがなくなり、着替えもメイクもしたくない日々が続いた。イライラが募った日はひどい言葉使いになって、反省して悲しくなったりした。自分で感情のコントロールができないのだ。
「40代以降の女性特有の不調についてはなかなか人に話しづらかったり、そもそも話題にしていいものか気を遣ったりする、という印象がありました。『更年期』というワード自体も、ちょっとした陰口的なものとして使われるというネガティブな印象がまだまだ残っているのが現実だとも思っています。でも私は、この本を作ったことで年齢による不調というものは、男女ともに誰にでもやってくるもので、『症状がない人もいれば、とても深刻な状態になる人もいるんだ』ということを知ることができました」と話すのは、漫画家の原あいみさん。
本書は、生活環境が違う9名の更年期体験者にインタビュー。「人によって、症状や受け止め方が本当にさまざまであるということに驚きました。既に苦しかった時期を乗り越えられた皆さんは、ご自身の経験を振り返り、ときに笑いも織り交ぜながら明るくお話くださって…、とても不安が軽くなりました」と、取材の感想を話す。
取材をすると、「皆さんそれぞれに症状が軽くなるための工夫や、上手な気持ちの切り替え方などを見つけられていて、自分自身もこれから50歳を迎えるに当たって、いろいろなヒントを教えていただけた気がします。また多くの方が、『気になることがあったら自分で判断せず、早めに婦人科に行った方がいいよ！』と言っていたのが印象的でした」という。本書は、女性医療クリニックLUNAの関口由紀先生監修のコラム付きで、ホルモンの変化と不調の関係性、行きたいけど勇気が持てない婦人科の探し方から受診の流れも紹介。タイプ別で取り入れたい漢方やホルモン治療、自宅でできる骨盤ケアまでをナビゲートしている。
■同世代夫婦の場合、夫婦で更年期になることも!?
食後、ソファでゴロゴロする夫を見てイライラが募る妻。週2回、小学1年の息子とお風呂に入る約束をしているが、最近は横になって寝てしまう。「お風呂の時間だよ。入らないとどんどん寝るの遅くなるでしょ。それでこの前ユウキが体調崩したじゃん!!」と、声をかける。本当は、ご飯を作ったのだから食べたものくらい洗ってほしいし、脱ぎっぱなしの靴下もさっさと片付けてほしい。けれど、夫は「疲れた〜」と言う。そんな態度に、「私だって仕事して疲れてるの！それでも、ユウキが寝るまではエンジン切らずにがんばってるの！」と、妻の怒りモードにスイッチが入る。「わかった、わかった」ようやく夫は息子と風呂に向かった。
「更年期」は男女ともにやってくる。症状がない人もいれば、とても深刻な状態になる人もいるという。「ぜひ、多くの方に『更年期』について知っていただきたいと思っています。そして、もしも、自分や家族などにつらい症状が出てしまったときも、誰もが普通に、この頃の不調について話せる、そんな世の中になるといいなと思います。この本が、家族や友人など身近な人と『更年期』について話すきっかけになったらうれしいです」
特に、「実際の取材を元に物語にした本ですので、“隣にいる普通の人々”のエピソードを覗き見るように読んでいただけるところが、この作品のよさだと思っています。普段、身近な友人にも話しづらいような話題(セックスレスや高齢処女など)に触れている話もあります。さまざまな女性の心の葛藤をぜひ、見ていただきたいです」と見どころを話す。
取材協力：原あいみ(@aimihara)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
